Aποκαταστάθηκε η κυκλοφορία των οχημάτων στην Αθηνών-Κορίνθου

Μετά από το τροχαίο με δύο φορτηγά

Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία των οχημάτων στην Αθηνών-Κορίνθου, στο ρεύμα προς Κόρινθο, όπου νωρίτερα είχε διακοπεί η κίνηση στη δεξιά λωρίδα και τη λωρίδα έκτακτης ανάγκης λόγω σύγκρουσης δύο φορτηγών στο ύψος των Μεγάρων.

Κατά την σύγκρουση τραυματίστηκε ο οδηγός του ενός από τα δύο φορτηγά και χρειάστηκε να επέμβει η Πυροσβεστική για τον απεγκλωβισμό του από το όχημα. Στην επιχείρηση απεγκλωβισμού έλαβαν μέρος 8 πυροσβέστες με 4 οχήματα ενώ ο οδηγός μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Θριάσειο νοσοκομείο, μετέδωσε το ΑΠΕ ΜΠΕ.