Διακοπή κυκλοφορίας στη ΛΕΑ και την δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας στην Αθηνών-Κορίνθου λόγω ατυχήματος

Δύο φορτηγά συγκρούστηκαν

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε πριν από λίγη ώρα στην εθνική οδό Αθηνών-Κορίνθου στο ρεύμα προς Κόρινθο, στο ύψος των Μεγάρων.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, δύο φορτηγά συγκρούστηκαν, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες. Λόγω της σφοδρότητας της σύγκρουσης ένας οδηγός εγκλωβίστηκε στο όχημά του και χρειάστηκε η επέμβαση της Πυροσβεστικής για τον απεγκλωβισμό του. Συγκεκριμένα, στο σημείο επιχείρησαν 8 πυροσβέστες με 4 οχήματα, ενώ ο οδηγός μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ σε νοσοκομείο, μετέδωσε το ΑΠΕ ΜΠΕ.

Λόγω του ατυχήματος και μέχρι να απομακρυνθούν τα δύο φορτηγά από το οδόστρωμα έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στη δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας, καθώς και στην λωρίδα έκτακτης ανάγκης.