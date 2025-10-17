Δύο τροχαία δυστυχήματα με διαφορά λίγων ωρών και τραγικό απολογισμό τέσσερις νεκρούς στις Αφίδνες και την Αθηνών-Κορίνθου

0

Φονική καραμπόλα οχημάτων – Oδηγός μοτοσικλέτας εγκλωβίστηκε κάτω από φορτηγό

Τέσσερις νεκροί είναι ο τραγικός απολογισμός από τα δύο τροχαία δυστυχήματα που σημειώθηκαν με διαφορά λίγων ωρών νωρίς την Παρασκευή. Οι τρεις έχασαν τη ζωή τους σε καραμπόλα που σημειώθηκε στις 05:50 περίπου το πρωί της Παρασκευής (17/10), στον παράδρομο της νέας εθνικής οδού Αθηνών – Λαμίας, στο ύψος των διοδίων των Αφιδνών.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ενημέρωση από το ΕΚΑΒ για την καραμπόλα, τρεις είναι οι νεκροί και δύο οι σοβαρά τραυματίες, ενώ ένας έχει τραυματιστεί πιο ελαφριά.

Στο σημείο συγκρούστηκαν 4 Ι.Χ. οχήματα, τα δύο από τα οποία υπέστησαν πολύ μεγάλες ζημιές. Στο ένα αυτοκίνητο επέβαιναν 5 άτομα από το Πακιστάν, ενώ στο δεύτερο, ένα τζιπ, ο οδηγός ήταν Έλληνας. Στα άλλα δύο οχήματα υπάρχουν μόνο υλικές ζημιές.

Στο σημείο επιχείρησαν 4 ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ, ενώ όλοι οι εμπλεκόμενοι στην καραμπόλα διακομίστηκαν στο ΚΑΤ.

Κανονικά διεξάγεται πλέον η κυκλοφορία των οχημάτων στον παράδρομο της Ν.Ε.Ο. Αθηνών – Λαμίας, στο ρεύμα προς Λαμία, στο ύψος των διοδίων Αφιδνών, όπου νωρίτερα είχε διακοπεί προσωρινά λόγω εργασιών. Οι αρχές προχώρησαν στην πλήρη αποκατάσταση της κυκλοφορίας, ενώ η τροχαία παραμένει στο σημείο για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας και την αποφυγή νέων καθυστερήσεων.

Οδηγός μοτοσικλέτας εγκλωβίστηκε κάτω από φορτηγό και απανθρακώθηκε

Τραγική κατάληξη είχε και το τροχαίο που σημειώθηκε λίγο μετά τις 03:00 τα ξημερώματα της Παρασκευής στα 35ο χλμ. της Εθνικής Οδού Αθηνών – Κορίνθου στο ύψος του Μεγάλου Πεύκου.

Φορτηγό συγκρούστηκε με μοτοσικλέτα και αμέσως μετά ξέσπασε πυρκαγιά, ενώ ο αναβάτης του δίκυκλου εγκλωβίστηκε κάτω από το φορτηγό με αποτέλεσμα να απανθρακωθεί.

Οι 11 πυροσβέστες που έφτασαν στο σημείο με 5 οχήματα, αφού έσβησαν τη φωτιά στη συνέχεια τον ανέσυραν νεκρό και τον παρέδωσαν σε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Η σορός μεταφέρθηκε στο Θριάσιο νοσοκομείο και μέχρι αυτή την ώρα δεν έχει γίνει αναγνώριση του θανόντος.