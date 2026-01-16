«Χαμόγελο του Παιδιού» για το νεκρό 25χρονο στην Αγία Παρασκευή: «Ήταν πιεσμένος, δεν είχε ψυχικό έντονο πρόβλημα»

0

«Αντιμετώπιζε κάποια προβλήματα προσωπικά. Δεν είχε φίλους και δεν εργαζόταν»

Για τον συγκλονιστική υπόθεση με τον 25χρονο Γιώργο που βρέθηκε νεκρός σε οικοδομή στην Αγία Παρασκευή μίλησε ο πρόεδρος του «Χαμόγελου του Παιδιού» και εξήγησε ότι δεν αντιμετώπιζε κάποιο έντονο ψυχολογικό πρόβλημα, τονίζοντας πως ήταν ιδιαίτερα πιεσμένος.

«Δεν είχε φύγει ξανά από το σπίτι. Αντιμετώπιζε κάποια προβλήματα προσωπικά. Δεν είχε φίλους και δεν εργαζόταν», είπε στην εκπομπή «Αποκαλύψεις», τονίζοντας: «Δεν είχε κάποιο ψυχικό έντονο πρόβλημα. Ήταν πιεσμένος».

Στη συνέχεια, ο Κώστας Γιαννόπουλος είπε: «Δυστυχώς, το τελευταίο διάστημα είναι πολλοί πιεσμένοι. Να πω και κάτι που ζούμε… Κάθε δεύτερη μέρα ζούμε μια αγωνία για παιδιά και ενήλικες που παίρνουν τηλέφωνο, ότι θέλουν να κάνουν κάτι κακό. Δυστυχώς, υπάρχει αυτή η πραγματικότητα».

«Τώρα είναι αργά για τον Γιώργο, αλλά να προλαβαίνουμε τέτοιες καταστάσεις», είπε για τον 25χρονο.

Ο νεαρός αγνοούνταν από την περιοχή του Αμαρουσίου στις 12 Ιανουαρίου 2026. Ο Γιώργος Κοτσαύτης εντοπίστηκε νεκρός από την ομάδα Anubis σε μια ψηλή, ημιτελή οικοδομή που στέκει εγκαταλελειμμένη εδώ και πάνω από 30 χρόνια. Το κτίριο βρίσκεται σε ένα αδιέξοδο, σε σημείο ψηλά στην περιοχή της Αγίας Παρασκευής.

​Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 25χρονος είχε αποχωρήσει από το σπίτι του με το αυτοκίνητό του και έκτοτε δεν είχε δώσει κανένα σημείο ζωής.

Οι Αρχές εικάζουν ότι ο θάνατος προήλθε από πτώση από μεγάλο ύψος, ενώ η προανάκριση συνεχίζεται για να εξακριβωθεί αν πρόκειται για ατύχημα ή για άλλη αιτία.

Για την εξαφάνισή του είχε εκδώσει Missing Alert και το «Χαμόγελο του Παιδιού».