Η ανακοίνωση της πρώην βασιλικής οικογένειας για την κηδεία της πριγκίπισσας Ειρήνης

Τη Δευτέρα, 19 Ιανουαρίου

Τη Δευτέρα, 19 Ιανουαρίου, θα γίνει η εξόδιος ακολουθία της πριγκίπισσας Ειρήνης στον Μητροπολιτικό Ναό Αθηνών και στη συνέχεια θα ακολουθήσει η ταφή στο Τατόι.

Εκεί, η πριγκίπισσα Ειρήνη θα αναπαυθεί δίπλα στους γονείς της, Παύλο και Φρειδερίκη, και τον αδελφό της, τον τέως βασιλιά Κωνσταντίνο.

Η πριγκίπισσα Ειρήνη άφησε την τελευταία της πνοή σε ηλικία 83 ετών στο παλάτι της Θαρθουέλα στη Μαδρίτη, την Πέμπτη 15 Ιανουαρίου.

Η πρώην βασιλική οικογένεια εξέδωσε ανακοίνωση σχετικά με το τελευταίο αντίο στην πριγκίπισσα Ειρήνη:

Η εξόδιος ακολουθία της Πριγκίπισσας Ειρήνης θα τελεστεί στις 12.00μμ, την Δευτέρα 19 Ιανουαρίου, 2026 στον Μητροπολιτικό Ναό Αθηνών. Θα ακολουθήσει η ταφή στο Τατόι.

Από τις 08.00πμ εως τις 10.30πμ προ της τελετής, η σορός θα βρίσκεται στο παρεκκλήσι του Αγίου Ελευθερίου.

Γραφείο πρώην βασιλικής Οικογένειας της Ελλάδος