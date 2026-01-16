Η πριγκίπισσα Ειρήνη θα ταφεί τη Δευτέρα, 19 Ιανουαρίου, στο Τατόι

0

Δίπλα στον αδερφό της Κωνσταντίνο, και τους γονείς της, Παύλο και Φρειδερίκη

Σε ηλικία 83 ετών έφυγε χθες από την ζωή η πριγκίπισσα Ειρήνη, μικρότερη αδερφή της βασίλισσας Σοφίας της Ισπανίας και του εκλιπόντος τέως βασιλιά Κωνσταντίνου, βυθίζοντας στο πένθος την βασιλική οικογένεια της Ισπανίας και τους Ντε Γκρες.

Σύμφωνα με το ισπανικό περιοδικό Hola!, η εκλιπούσα πριγκίπισσα θα ταφεί τη Δευτέρα, 19 Ιανουαρίου, στο Τατόι, δίπλα στον αδερφό της Κωνσταντίνο, και τους γονείς της, Παύλο και Φρειδερίκη.

Σήμερα θα γίνει μία ιδιωτική τελετή για την οικογένεια στο νεκρώσιμο παρεκκλήσι του Παλατιού Ζαρζουέλα, στα περίχωρα της Μαδρίτης.

Αύριο, Σάββατο, η σορός της θα εκτεθεί σε λαϊκό προσκύνημα στον Ελληνορθόδοξο Καθεδρικό Ναό των Αγίων Ανδρέα και Δημητρίου στη Μαδρίτη.

Η εξόδιος ακολουθία αναμένεται να τελεστεί στην Αθήνα, πιθανότατα στη Μητρόπολη, και θα ακολουθήσει η ταφή στους οικογενειακούς τάφους στο Τατόι.

Η πριγκίπσσα Ειρήνη δεν παντρεύτηκε ποτέ και δεν απέκτησε παιδιά, αφιερώνοντας μεγάλο μέρος της ζωής της σε πνευματικές αναζητήσεις και σε ανθρωπιστικές δράσεις.

Είχε σπουδάσει φιλοσοφία και ανατολικές θρησκείες και ξεχώριζε για τον χαμηλό τόνο και τη διακριτικότητά της.

Η πίστη ήταν ένα τακτικό θέμα στις συζητήσεις της, όπως και η μουσική, η φιλοσοφία και οτιδήποτε σχετίζεται με σχολές σκέψης που στόχευαν στην οικοδόμηση γεφυρών μεταξύ θρησκειών και πολιτισμών.