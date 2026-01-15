Πέθανε η πριγκίπισσα Ειρήνη σε ηλκία 83 ετών

0

Πρόκειται μικρότερη αδερφή της βασίλισσας Σοφίας της Ισπανίας και του τέως βασιλιά Κωνσταντίνου

Έφυγε από ζωή σε ηλικία 83 ετών, άφησε η πριγκίπισσα Ειρήνη, μικρότερη αδερφή της βασίλισσας Σοφίας της Ισπανίας και του τέως βασιλιά Κωνσταντίνου.

Η υγεία της πριγκίπισσας Ειρήνης είχε επιδεινωθεί σημαντικά τον τελευταίο καιρό, γεγονός που οδήγησε τη βασίλισσα Σοφία να αναβάλει όλες τις προγραμματισμένες δημόσιες υποχρεώσεις της, προκειμένου να παραμείνει διαρκώς στο πλευρό της.

Η ισπανική βασιλική οικογένεια εξέδωσε ανακοίνωση, επιβεβαιώνοντας ότι η θεία του βασιλιά Φελίπε ΣΤ΄ απεβίωσε στις 11:40 το πρωί της Πέμπτης (15/01) στη Μαδρίτη.

«Οι Αυτού Μεγαλειότητες οι Βασιλιάς και Βασίλισσα και η Αυτής Μεγαλειότης η Βασίλισσα Σοφία, με λύπη ανακοινώνουν τον θάνατο της Αυτής Βασιλικής Υψηλότητας Πριγκίπισσας Ειρήνης της Ελλάδας στις 11:40 π.μ. σήμερα στο Παλάτι Θαρζουέλα στη Μαδρίτη», αναφέρεται σε αυτήν.

Όπως έγινε επίσης γνωστό «Το Τμήμα Επικοινωνίας του Οίκου του Βασιλιά θα ενημερώσει για τις τελετές που θα οργανωθούν για την κηδεία της στην Ισπανία και τη μεταφορά της σορού στην Ελλάδα για την ταφή της στο Τατόι».

Σημειώνεται πως η υγεία της πριγκίπισσας Ειρήνης επιδεινώθηκε ραγδαία πριν από λίγους μήνες. Μέχρι και τις αρχές του 2025, την πριγκίπισσα, η οποία ήδη χρησιμοποιούσε αναπηρικό αμαξίδιο, συνόδευε η αδερφή της, βασίλισσα Σοφία, σε όλες τις εκδηλώσεις και υποχρεώσεις, τονίστηκε στην ΕΡΤ.

Η τελευταία της δημόσια εμφάνιση ήταν τον Φεβρουάριο του 2025, όταν ταξίδεψε στην Αθήνα για τον γάμο του ανιψιού της, πρίγκιπα Νικολάου, με τη Χρυσή Βαρδινογιάννη.

Ποια ήταν η πριγκίπισσα Ειρήνη

Η πριγκίπισσα Ειρήνη γεννήθηκε στο Κέιπ Τάουν της Νότιας Αφρικής, στις 11 Μαΐου 1942, ενώ δεν παντρεύτηκε ποτέ, ούτε απέκτησε παιδιά, αφιερώνοντας μεγάλο μέρος της διαδρομής της σε πνευματικές αναζητήσεις και ανθρωπιστικές δράσεις. Είχε σπουδάσει φιλοσοφία και ανατολικές θρησκείες και διακρινόταν για τον χαμηλό τόνο και τη διακριτικότητά της.

Ανάδοχός της ήταν ο Στρατηγός Γιαν Σματς, Πρόεδρος της Νοτιοαφρικανικής Ένωσης και αδέλφια της ο τελευταίος Βασιλιάς της Ελλάδας Κωνσταντίνος Β΄ και η Bασίλισσα Σοφία της Ισπανίας.

Απόφοιτη του Ζάλεμ της Γερμανίας, ακολούθησε καριέρα πιανίστα δίπλα στη διάσημη μουσικό Τζίνα Μπαχάουερ. Αργότερα ολοκλήρωσε σπουδές στην αρχαιολογία υπό την καθοδήγηση της Θεοφανούς Αρβανιτοπούλου.

Το 1960 δημοσίευσε μαζί με την αδελφή της, Σοφία, και την Θεοφανώ Αρβανιτοπούλου το έργο με τον τίτλο «Αρχαιολογικά ποικίλα». Από τις 6 Μαρτίου 1964 έως τις 10 Ιουλίου 1965 (ημερομηνία γέννησης της ανιψιάς της Αλεξίας της Ελλάδας) διετέλεσε Διάδοχος του Ελληνικού Θρόνου. Ήταν Αρχηγός του Σώματος Ελληνίδων Οδηγών (ΣΕΟ).

Στις 13 Δεκεμβρίου του 1967 ακολούθησε στην εξορία τον αδελφό της Κωνσταντίνο Β΄, μετά το αποτυχημένο Αντικίνημά της 13ης Δεκεμβρίου εναντίον της Δικτατορίας.

Έπειτα από την κατάργηση της μοναρχίας στην Ελλάδα το 1974, αφού έζησε προσωρινά στην Ινδία, εγκαταστάθηκε στην Ισπανία κοντά στην αδελφή της Σοφία, βασιλομήτορα της Ισπανίας, και τα ανίψια της.

Ζούσε για αρκετό καιρό τον χρόνο στην Ελλάδα, μέχρι το 2018, όταν και απέκτησε την ισπανική υπηκοότητα και αποκήρυξε την ελληνική, ζώντας μόνιμα πλέον στην Ισπανία.