Κορυφώνεται η αγωνία για την 16χρονη Λόρα: Ιδιοκτήτης καφετέριας λέει πως την είδε στη Βάρη – «Έστρεψε αλλού το κεφάλι της και έφυγε τρέχοντας»

Γιατί δεν επιτρέπεται να γίνει άρση του τηλεφωνικού της απορρήτου

Κορυφώνεται η αγωνία για την 16χρονη Λόρα που εξαφανίστηκε την Πέμπτη 8 Ιανουαρίου από την Πάτρα όπου διέμενε. Οι έρευνες της ΕΛ.ΑΣ. παραμένουν άκαρπες ενώ το «φως» βλέπουν νέες μαρτυρίες ατόμων που αναφέρουν πως είδαν την κοπέλα.

Σύμφωνα με όσα μετέδωσε το πρωί της Παρασκευής 16/1 η εκπομπή του Mega «Κοινωνία Ώρα MEGA», ιδιοκτήτης καφετέριας στη Βάρη τηλεφώνησε στην αστυνομία υποστηρίζοντας ότι είδε τη Λόρα στο μαγαζί του να ζητά πρόσβαση στο WiFi.

Σύμφωνα με τον άνδρα όταν η κοπέλα είδε τον εαυτό της στην τηλεόραση του καταστήματος, φέρεται να τράπηκε άμεσα σε φυγή.

Η Λόρα είναι ήδη 16 ετών και έτσι η ηλικία της δεν επιτρέπει εισαγγελική εντολή για άρση του τηλεφωνικού της απορρήτου. Ως εκ τούτου, οι μαρτυρίες και ο εντοπισμός μέσω σήματος κινητού αποτελούν τα κύρια μέσα έρευνας των Αρχών.

Ο ιδιοκτήτης της καφετέριας μίλησε αργότερα και στην εκπομπή «Συνδέσεις» της ΕΡΤ και είπε ότι η ανήλικη επισκέφθηκε το κατάστημα δύο φορές μέσα στην ίδια ημέρα. Η πρώτη παρουσία της καταγράφηκε περίπου στις 11:10 το πρωί, όταν κάθισε εντός του καταστήματος, παρήγγειλε έναν καφέ και παρέμεινε για λίγη ώρα κοιτώντας το κινητό της τηλέφωνο. Η δεύτερη επίσκεψη σημειώθηκε στις 15:45 της ίδιας ημέρας, οπότε εμφανίστηκε ξανά στον ίδιο χώρο, ωστόσο μόλις αντιλήφθηκε τηλεοπτικό ρεπορτάζ για την εξαφάνισή της, το οποίο έπαιζε σε τηλεόραση που βρισκόταν στον χώρο, γρήγορα έστρεψε αλλού το κεφάλι της και έφυγε τρέχοντας. Όπως ανέφερε, εκείνη τη στιγμή αντιλήφθηκε και ο ίδιος τη μεγάλη ομοιότητα του κοριτσιού με τη Λόρα, οπότε και ειδοποίησε τις Αρχές.

Οι κάμερες ασφαλείας του καταστήματος κατέγραψαν την παρουσία της και το υλικό παραδόθηκε στις αστυνομικές αρχές. Ο μάρτυρας δήλωσε ότι το κορίτσι έμοιαζε έντονα με τη 16χρονη που αναζητείται και ότι φαινόταν ταραγμένη.

Σύμφωνα με την ίδια μαρτυρία, η ανήλικη χρησιμοποιούσε συνεχώς το κινητό της, πιθανώς επικοινωνώντας μέσω γραπτών μηνυμάτων, ενώ έδωσε την παραγγελία της στα αγγλικά.

Επιπλέον, ανέφερε ότι η πληρωμή στο κατάστημα πραγματοποιήθηκε με κάρτα ξένης τράπεζας, ενώ τη δεύτερη φορά που έφυγε ο ιδιοκτήτης την ακολούθησε και την είδε να επιβιβάζεται σε λεωφορείο που εκτελεί δρομολόγιο προς Γλυφάδα.

«Όντως υπήρχε μια μαρτυρία ότι εθεάθη σε μία καφετέρια στη Βάρη. Δεν επιβεβαιώνεται αν είναι το ίδιο κορίτσι. Η αστυνομία έχει επικεντρωθεί στο να βρεθεί η κοπέλα και κατά δεύτερον να βρεθεί για ποιον λόγο έφυγε. Κι αυτό γιατί φαίνεται ότι τα έχει σχεδιάσει όλα πάρα πολύ καλά και δεν ξέρουμε αν το έχει κάνει γιατί είναι μία πανέξυπνη κοπέλα ή αν κάποιος την καθοδηγεί», δήλωσε στο Mega ο επίτιμος πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Νοτιοανατολικής Αττικής, Γιώργος Καλλιακμάνης.

«Πάντως τα στοιχεία από κάμερες τη δείχνουν μόνη της εκεί στου Ζωγράφου και ζητά WiFi», είπε στη συνέχεια, ενώ επέμεινε: «Είναι έξυπνη».

«Εγώ ως πατέρας, αν είχα χάσει την κόρη μου, θα έτρεχα από την πρώτη στιγμή, όταν έβλεπα ότι εθεάθη στου Ζωγράφου, θα πήγαινα εκεί. Δεν ξέρω πώς (σ.σ. οι γονείς της) έχουν αυτή την ψυχραιμία», συμπλήρωσε ο κ. Καλλιακμάνης.

Οι Αρχές εξετάζουν όλα τα στοιχεία και το οπτικοακουστικό υλικό, καθώς παραμένει άλυτο μυστήριο το πού ακριβώς βρίσκεται όλες αυτές τις ημέρες που έχουν περάσει, σύμφωνα με την ΕΡΤ. Οι Αρχές συνεχίζουν τις έρευνες πόρτα πόρτα στου Ζωγράφου στην περιοχή κοντά στις φοιτητικές εστίες και την Πανεπιστημιούπολη, ενώ παράλληλα εξετάζεται αν έχει αλλάξει περιοχή.