ΟΠΕΚΕΠΕ: Η πρώτη ποινική διαπραγμάτευση σε υπόθεση είναι γεγονός – Ουσιαστικά οι κατηγορούμενοι ομολόγησαν την ενοχή τους

Πέτυχαν μειωμένες ποινές μετά από επιστροφή χρημάτων

Η πρώτη ποινική διαπραγμάτευση σε υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ ολοκληρώθηκε σήμερα ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων της Αθήνας και αφορά παράνομες αγροτικές επιδοτήσεις οι οποίες ξεπερνούν τις 250.000 ευρώ που φέρονται να απέσπασαν 32 κατηγορούμενοι από περιοχές της Β. Ελλάδας μέσω ψευδών δηλώσεων, την τριετία 2016 έως 2018.

Επτά από τους κατηγορουμένους, αγρότες στο επάγγελμα, ζήτησαν να υποβληθούν σε ποινική διαπραγμάτευση, αφού έχουν ήδη επιστρέψει στον ΟΠΕΚΕΠΕ 165 χιλιάδες ευρώ τα οποία τους έφεραν στο εδώλιο κατηγορούμενους, μεταξύ άλλων, για απάτη σχετική με επιχορηγήσεις σε βάρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης άνω των 120.000 ευρώ.

Το δικαστήριο έκανε δεκτό το αίτημά τους, διαχώρισε τη δικογραφία και στη συνέχεια επικύρωσε το πρακτικό της ποινικής διαπραγμάτευσης.

Το δικαστήριο καταδίκασε τους κατηγορούμενους, οι οποίοι ουσιαστικά ομολόγησαν την ενοχή τους, σε ποινές από 2 έτη και 3 μήνες έως 3 χρόνια φυλάκιση, με τριετή αναστολή.

Με την απόφαση του το δικαστήριο αποφάσισε τη δήμευση του ποσού των 20.000 ευρώ από τους τραπεζικούς λογαριασμούς ενός εκ των κατηγορουμένων ενώ για τους υπόλοιπους είπε «ναι» στην αποδέσμευση των λογαριασμών τους όταν η υπόθεση τελεσιδικήσει.

Για τους άλλους 25 κατηγορουμένους, ορισμένοι από τους οποίους έχουν ήδη αρχίσει να επιστρέφουν χρήματα, η δίκη θα ξεκινήσει στις 5 Φεβρουαρίου 2026 καθώς πέντε εξ αυτών δεν είχαν δικηγόρο και όρισε το δικαστήριο αυτεπαγγέλτως.

Στους υπερασπιστικούς ισχυρισμούς που προέταξαν οι περισσότεροι εκ των κατηγορουμένων δηλώνουν αθώοι, αρνούμενοι τις κατηγορίες, ενώ κάνουν λόγο για αόριστο και άκυρο κατηγορητήριο σε βάρος τους.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η συγκριμένη υπόθεση είναι η πρώτη που χειρίστηκε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.

Μαρία Ζαχαροπούλου