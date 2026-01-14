Υπόθεση της 16χρονης Λόρας: Προσπάθησε να εξαφανιστεί πριν από δύο χρόνια σε σχολική εκδρομή – «Πουλούσε τα ρούχα και τις τσάντες της»

0

Νέες πληροφορίες έρχονται στο «φως» της δημοσιότητας σχετικά με την εξαφάνιση της 16χρονης Λόρας που ζούσε στην Πάτρα με την οικογένεια της. Η ανήλικη, που αγνοείται από τις 8 Ιανουαρίου και αναζητείται από τις Αρχές, φαίνεται πως είχε προσπαθήσει να εξαφανιστεί σε σχολική εκδρομή που έγινε πριν δύο χρόνια στη Βαρκελώνη.

Για την ανήλικη κοπέλα μίλησε το πρωί της Τετάρτης 14/1 στο Mega και την εκπομπή «Κοινωνία Ώρα MEGA» o επίτιμος πρόεδρος αστυνομικών υπαλλήλων ΝΑ Αττικής, Γιώργος Καλλιακμάνης ο οποίος τόνισε:

«Χθες επικοινώνησε κάποιος μαζί μου που γνώριζε την κοπέλα. Πριν δύο χρόνια η κοπέλα πήγαινε σε ιδιωτικό σχολείο στην Πάτρα.

Σε μία εκδρομή που έκανε το ιδιωτικό σχολείο στη Βαρκελώνη, η κοπέλα χάθηκε δύο φορές. Τη μία φορά δεν μπήκε στο βαγόνι του μετρό. Ευτυχώς το αντιλήφθηκαν οι καθηγητές και βγήκαν έξω και τη μάζεψαν. Τη δεύτερη φορά, όταν όλοι μπήκαν στην πύλη για να γυρίσουν Ελλάδα, το κορίτσι έμεινε πίσω».

«Από μόνη της το έκανε όλο αυτό ή την έχει κατευθύνει κάποιος;», διερωτήθηκε ο Γιώργος Καλλιακμάνης και πρόσθεσε: «Εκτός και αν δεν την κατευθύνει κανείς και κάνει όλες αυτές τις ενέργειες η κοπέλα γιατί θεωρεί ότι μπορεί να φύγει εύκολα για τη Γερμανία».

«Η κοπέλα φαίνεται πως με κάποιον επικοινωνεί. Όταν ο οδηγός ταξί την άφησε, υπάρχει ένα μικρό καφενεδάκι στο οποίο μπήκε μέσα η κοπέλα, πήγε τουαλέτα και αφού βγήκε, ζήτησε από την υπάλληλο τον κωδικό του Wi-Fi. Κάποιος της είπε να πάει στο "Παίδων". Ίσως ήταν σημείο συνάντησης, και να μην εμφανίστηκε κάποιος εκεί. Μπορεί και να κινδυνεύει η ζωή της γιατί εάν μιλάει με κάποιον, που αυτός έχει κακές προθέσεις, τότε το κορίτσι κινδυνεύει. Φαίνεται ότι πιεζόταν από το σπίτι».

«Δυσκολευόταν πολύ με την προσαρμογή της στην Ελλάδα και με το σχολείο»

Μάλιστα, σύμφωνα με συμμαθήτρια της η οποία μίλησε στην ΕΡΤ, η Λόρα είχε έναν αδερφό στη Γερμανία που δεν είχε γνωρίσει ποτέ και ήθελε να τον συναντήσει. «Δυσκολευόταν πολύ με την προσαρμογή της στην Ελλάδα και με το σχολείο καθώς δεν γνώριζε καλά τη γλώσσα. Το τελευταίο διάστημα πουλούσε τα ρούχα, τις τσάντες και τα πράγματά της γιατί έλεγε πως δεν την χαρακτήριζαν πια. Μου είχε πει ότι έχει έναν αδερφό στη Γερμανία που δεν είχε γνωρίσει ποτέ και ήθελε να τον συναντήσει», είπε συγκεκριμένα η συμμαθήτρια της 16χρονης.

Ωστόσο, ο ιδιωτικός ερευνητής, Γιώργος Τσούκαλης, μιλώντας το πρωί της Τετάρτης στο Action24, είπε πως «αν η Λόρα είχε ταξιδέψει στη Γερμανία, η Ελληνική Αστυνομία θα την είχε εντοπίσει από τις πτήσεις μέσα σε 10 λεπτά».

Αναφερόμενος στις τελευταίες κινήσεις της 16χρονης είπε πως« ο ενεχυροδανειστής που πήρε τα κοσμήματα και ο άνθρωπος που αγόρασε το κινητό από την ανήλικη, θα έπρεπε να ζητήσουν περισσότερες λεπτομέρειες».

«Το παιδί αυτό ήρθε στην Ελλάδα και δεν του άρεσε, δεν ξέρουμε ποια είναι η σχέση με τους γονείς του», είπε επίσης. Παράλληλα, όπως είπε «θα ήταν πολύ εύκολο να βρουν και τη φίλη από την οποία πήρε την καινούργια συσκευή και με την άρση απορρήτου να βρουν τις τελευταίες της επαφές».

Από την πλευρά της η ποινικολόγος Εβίτα Βαρελά, είπε πως «σημαντική πληροφορία είναι ότι το κορίτσι βαφόταν στο ταξί για την Αθήνα, γεγονός που σημαίνει ότι είναι εν ζωή και καλλωπιζόταν για κάποιο λόγο». «Είχε πολύ συγκεκριμένο ραντεβού», είπε χαρακτηριστικά.