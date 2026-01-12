Υποχρεωτικός οι αντιολισθητικές αλυσίδες σε Πιερία, Ημαθία, Πέλλα, Κιλκίς, Σέρρες και Χαλκιδική λόγω του χιονιά

Υποχρεωτικός οι αντιολισθητικές αλυσίδες σε Πιερία, Ημαθία, Πέλλα, Κιλκίς, Σέρρες και Χαλκιδική λόγω του χιονιά

Το μέτρο εφαρμόζεται σε όλα τα οχήματα που κινούνται σε όλο το οδικό δίκτυο

Η Διεύθυνση Αστυνομίας ανακοίνωσε ότι όλα τα οχήματα που κινούνται στα οδικά δίκτυα των περιφερειακών ενοτήτων Πιερίας, Ημαθίας, Πέλλας, Κιλκίς, Σερρών και Χαλκιδικής θα πρέπει να είναι εφοδιασμένα με αντιολισθητικές αλυσίδες ή άλλα αντίστοιχα μέσα, εφόσον δεν διαθέτουν ειδικά ελαστικά για χρήση σε χιονόπτωση.

Ως ειδικά ελαστικά (χιονολάστιχα) ορίζονται αυτά που φέρουν την ειδική σήμανση «αλπικού» συμβόλου, σύμφωνα με το Προσάρτημα 1 του Παραρτήματος 7 του Κανονισμού 117 της Οικονομικής Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για την Ευρώπη (ΟΕΕ/ΗΕ), καθώς και τη χαρακτηριστική ένδειξη M+S.

Το μέτρο εφαρμόζεται σε όλα τα οχήματα που κινούνται σε όλο το οδικό δίκτυο των έξι αυτών περιφερειακών ενοτήτων, προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφάλεια των οδηγών υπό τις επικρατούσες χειμερινές καιρικές συνθήκες.