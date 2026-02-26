Θρίλερ στην Χαλκιδική: Ανθρώπινα μέλη εντοπίστηκαν στο Πευκοχώρι

0

Τα βρήκαν δημοτικοί υπάλληλοι έκαναν εργασίες καθαρισμού από βλάστηση

Aνθρώπινα μέλη εντοπίστηκαν στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής, σε έκταση στην οποία δημοτικοί υπάλληλοι έκαναν εργασίες καθαρισμού από βλάστηση.

Την αστυνομία ειδοποίησε στις 6.30 το απόγευμα ο πρόεδρος της κοινότητας Πευκοχωρίου. Η πρώτη εικόνα που έχει η αστυνομία είναι ότι τα μέλη είναι διάσπαρτα στο χώρο και μουμιοποιημένα, ενώ κάποια από αυτά είναι τυλιγμένα με σακούλες, μετέδωσε το ΑΠΕ ΜΠΕ.

Στο σημείο σπεύδει ιατροδικαστής, ο οποίος αναμένεται να ρίξει φως στην υπόθεση.