Ρούλα Πισπιρίγκου: Νέα αναβολή της δίκης της στο Εφετείο για τον θάνατο της Τζωρτζίνας – «Είναι σαν να μην γίνεται να γίνει ποτέ»

Στο δικαστήριο και ο πρώην σύζυγος της κατηγορούμενης, Μάνος Δασκαλάκης

Για δεύτερη φορά αναβλήθηκε η δίκη της Ρούλας Πισπιρίγκου ενώπιον του Μικτού Ορκωτού Εφετείου για τη δολοφονία της πρωτότοκης κόρης της Τζωρτζίνας, τον Ιανουάριο του 2022, για την οποία πρωτόδικα έχει καταδικαστεί σε ισόβια κάθειρξη.

Η Ρούλα Πισπιρίγκου κάθισε στο εδώλιο, ωστόσο, η υπεράσπισή της υπέβαλε αίτημα αναβολής επικαλούμενη σειρά άλλων υποθέσεων που αυτή την περίοδο χειρίζεται.

«Έτσι όπως τα λέτε είναι σαν να μην γίνεται να γίνει ποτέ αυτή η δίκη», σχολίασε η πρόεδρος εξετάζοντας το ενδεχόμενο διακοπής της υπόθεσης.

Τελικά, με σύμφωνη εισαγγελική πρόταση η δίκη αναβλήθηκε για τις 18 Σεπτεμβρίου 2026.

Στο πλευρό της κατηγορούμενης και σήμερα η οικογένεια της, η μητέρα, ο πατριός και η αδελφή της η οποία έσπευσε να την αγκαλιάσει στη διακοπή της δίκης .

Στο δικαστήριο και ο πρώην σύζυγος της Ρούλας Πισπιρίγκου, Μάνος Δασκαλάκης ο οποίος εμφανίζεται αποφασισμένος να στηρίξει την κατηγορία μέχρι το τέλος αφού, πλέον, μιλά ξεκάθαρα για δολοφονία και των τριών παιδιών τους.

Η πρωτόδικη απόφαση ήταν ομόφωνη καθώς δικαστές και ένορκοι δεν πείστηκαν από τους ισχυρισμούς της Ρούλας Πισπιρίγκου ότι δεν είχε σχέση με το θάνατο της Τζωρτζίνας ο οποίος αποτέλεσε και την αρχή για να ξετυλιχτεί το κουβάρι της υπόθεσης και τελικά να καταδικαστεί για τις δολοφονίες και των τριών κοριτσιών της.

Μάλιστα, οι δικαστές δέχτηκαν με την απόφαση τους πως η κατηγορούμενη προσπαθούσε για μήνες να βάλει τέλος στη ζωή της Τζωρτζίνας.

Η Ρούλα Πισπιρίγκου έχει καταδικαστεί σε δυο φορές ισόβια για τους θανάτους και των δυο μικρότερων παιδιών της, Μαλένας και Ίριδας.

Η ίδια από την πρώτη στιγμή ισχυρίζεται ότι είναι αθώα και για το λόγο αυτό δεν ζήτησε να της αναγνωριστεί κανένα ελαφρυντικό, που στην πράξη θα σήμαινε ευνοϊκότερη ποινική μεταχείριση.

Ρεπορτάζ: Μαρία Ζαχαροπούλου