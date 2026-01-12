Στο Εφετείο Αθηνών η Ρούλα Πισπιρίγκου για τον θάνατο της Τζωρτζίνας

0

Στο εδώλιο του Μικτού Ορκωτού Εφετείου πρόκειται να καθίσει ξανά η Ρούλα Πισπιρίγκου, αυτή τη φορά για την εκδίκαση σε δεύτερο βαθμό της υπόθεσης θανάτου της πρωτότοκης κόρης της, Τζωρτζίνας.

Η ίδια έφτασε το πρωί της Δευτέρας 12 Ιανουαρίου λίγο πριν τις 09:00 στο Εφετείο Αθηνών, επί της οδού Λουκάρεως.

Η διαδικασία είχε αναβληθεί για τη σημερινή ημερομηνία, προκειμένου η νέα συνήγορος υπεράσπισης, Βάσω Πανταζή -η οποία ανέλαβε την υπόθεση μετά τον θάνατο του Αλέξη Κούγια- να έχει τον απαραίτητο χρόνο να μελετήσει την ογκώδη δικογραφία.

Υπενθυμίζεται ότι η Ρούλα Πισπιρίγκου έχει καταδικαστεί πρωτόδικα σε ισόβια κάθειρξη, καθώς το δικαστήριο έκρινε ότι δολοφόνησε την 8χρονη κόρη της με χορήγηση μεγάλης δόσης κεταμίνης, κατηγορία την οποία η ίδια αρνείται. Σημειώνεται τέλος, πως η 37χρονη έχει καταδικαστεί (τον περασμένο Μάρτιο) σε δύο ακόμη φορές ισόβια για τους θανάτους των μικρότερων παιδιών της, Μαλένας και Ίριδας.