Η Όλγα Κεφαλογιάννη παραιτήθηκε από την αγωγή σε βάρος του Μίνου Μάτσα για την επιμέλεια των παιδιών τους

0

Η υπουργός απέστειλε στον πρώην σύζυγό της τη δήλωση παραίτησης

Έπειτα από τις χθεσινές αιχμές του Μίνωα Μάτσα για την χρησιμοποίηση της επίμαχης ρύθμισης για τη συνεπιμέλεια από την πρώτην σύζυγό του, Όλγα Κεφαλογιάννη, εκείνη προχώρησε σε κίνηση αιφνιδιασμού, αποσύροντας την αγωγή εναντίον του.

Η υπουργός απέστειλε στον αντίδικο της τη δήλωση παραίτησης από την αγωγή, επικαλούμενη νέα προσπάθεια εύρεσης βέλτιστης λύσης μεταξύ των δύο γονέων, με γνώμονα, όπως αναφέρεται, το συμφέρον των ανηλίκων παιδιών τους, σύμφωνα με πληροφορίες του TLife.

Το ζήτημα αυτό με την χρησιμοποίηση της επίμαχης νομοθετικής ρύθμισης έφερε σε δύσκολη θέση την κυβέρνηση και φαίνεται ότι η Όλγα Κεφαλογιάννη αποφάσισε να αλλάξει ρότα και να αμβλύνει τις κακές εντυπώσεις που προκάλεσε.