Tην Κυριακή αποφασίζουν οι αγρότες στα Μάλγαρα για νέα μπλόκα

Θέλουν να κλιμακώσουν τις κινητοποιήσεις τους

Πανελλαδική σύσκεψη στα Μάλγαρα θα κάνουν οι αγρότες την Κυριακή 4 Ιανουαρίου, στις 12 το μεσημέρι, για να αποφασίσουν αν θα κλιμακώσουν με νέα μπλόκα. Παράλληλα, η ΕΛ.ΑΣ. δημοσίευσε χάρτες με τους κλειστούς δρόμους και τις εναλλακτικές διαδρομές, ώστε να διευκολυνθούν οι εκδρομείς.

Πιο αναλυτικά, ο Κώστας Ρούζιος, από το διοικητικό συμβούλιο του Αγροτικού Συλλόγου Κυμίνων-Μαλγάρων, στη Θεσσαλονίκη, μιλώντας στο Αθηναϊκό Πρακτορείο δήλωσε ότι η πανελλαδική σύσκεψη θα πραγματοποιηθεί στις εγκαταστάσεις του Πολιτιστικού Κέντρου Μαλγάρων.

Επίσης, η Γραμματεία της Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων σε ανακοίνωση που εξέδωσε, ανέφερε:

«Η Γραμματεία της Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων χαιρετίζει τους χιλιάδες αγρότες, κτηνοτρόφους, μελισσοκόμους, αλιείς που παραμένουν στα δεκάδες μπλόκα που έχουν στηθεί σε όλη τη χώρα εδώ και ένα μήνα, παλεύοντας για την επιβίωσή τους. Έχοντας στο πλευρό μας την πλειοψηφία του ελληνικού λαού, έχουμε αποκρούσει κάθε προσπάθεια της κυβέρνησης να συκοφαντήσει και να υπονομεύσει τον δίκαιο αγώνα μας. Δεν μπόρεσαν να μας λυγίσουν ούτε η καταστολή, ούτε ο κοινωνικός αυτοματισμός, ούτε τα καλέσματα σε προσχηματικούς διαλόγους, ούτε η λάσπη, οι συκοφαντίες και οι πιέσεις, ούτε η προσπάθεια διάσπασης της ενότητάς μας με διάφορους «πρόθυμους». Το μόνο που πετυχαίνουν όλα αυτά είναι να μεγαλώνουν την οργή και την αποφασιστικότητά μας απέναντι στην αδιαλλαξία της κυβέρνησης. Καλούμε τα μπλόκα με αποφάσεις των Γενικών τους Συνελεύσεων να συμμετάσχουν στη νέα πανελλαδική σύσκεψη που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 4 Γενάρη και ώρα 12 το μεσημέρι, στα Μάλγαρα προκειμένου να συζητήσουμε την κλιμάκωση του αγώνα μας, τις περαιτέρω κινήσεις μας.

Το λέμε ακόμα μια φορά: Πίσω δεν πρόκειται να κάνουμε. Με σκυμμένο το κεφάλι δεν πρόκειται ν’ αποχωρήσουμε. Δεν κάνουμε πίσω! Δεν φοβόμαστε! Δεν υποχωρούμε! Δεν ξεπουλιόμαστε! Θα νικήσουμε, γιατί ο αγώνας μας είναι αγώνας επιβίωσης! Ας το καταλάβει η κυβέρνηση και όλοι όσοι, με τον έναν ή τον άλλον τρόπο, την σιγοντάρουν. Υποδεχόμαστε το 2026 αγωνιστικά, στα μπλόκα μαζί με τους συναδέλφους, τις οικογένειές μας, όλο το λαό.

Συνεχίζουμε – κλιμακώνουμε – θα νικήσουμε!».