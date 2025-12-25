Σοκάρει το προαίσθημα της Eλληνίδας αεροσυνοδού του μοιραίου τζετ: «Σάπιες εταιρείες, σάπια αεροπλάνα»

0

Η αδικοχαμένη Μαρία Παππά είχε εκφράσει πολλές φορές την ανησυχία της για τα αεροπσκάφη όπου εργαζόταν

Μεγάλο πόνο έχει σκορπίσει η είδηση του θανάτου της Μαρίας Παππά, της 42χρονης Ελληνίδας αεροσυνοδού που συγκαταλέγεται στα θύματα του αεροπορικού δυστυχήματος με το μοιραίο τζετ, σε περιοχή νότια της Άγκυρας στην Τουρκία.

Η απώλειά της έχει προκαλέσει σοκ σε φίλους, συναδέλφους και ανθρώπους που τη γνώριζαν μέσα από τη μακρόχρονη παρουσία της στον χώρο των αερομεταφορών. Η Μαρία Παππά είχε ξεκινήσει να εργάζεται ως αεροσυνοδός από πολύ νεαρή ηλικία, σχεδόν αμέσως μετά την ολοκλήρωση της σχολικής της εκπαίδευσης. Ήταν ένα όνειρο ζωής που, όπως συνήθιζε να λέει στους κοντινούς της ανθρώπους, κατάφερε τελικά να πραγματοποιήσει.

Παρότι αγαπούσε πολύ το επάγγελμά της, σύμφωνα με μαρτυρίες ανθρώπων του περιβάλλοντός της, κατά καιρούς είχε εκφράσει προβληματισμούς σχετικά με θέματα ασφάλειας. Πρώην συνάδελφός της ανέφερε χαρακτηριστικά: «Πολύ, πολύ καλό πλάσμα. “Σάπιες” εταιρείες όλες. Έχει δουλέψει σε πολύ “σάπιες” εταιρείες και έγινε τελικά το κακό. Όλα “σάπια” αυτά τα αεροπλάνα. Έχω ακούσει πολλές ιστορίες από τη Μαρία».

Τραγική ειρωνία, το γεγονός ότι, όπως λένε φίλοι και συνάδελφοί της, εξέφραζε απόλυτη ικανοποίηση για τις συνθήκες εργασίας στη μαλτέζικη αεροπορική εταιρεία που αποτέλεσε και τον τελευταίο εργασιακό σταθμό της ζωής της. Διέθετε πολυετή εμπειρία, είχε συμμετάσχει σε πλήθος σεμιναρίων και εξετάσεων και είχε αποκτήσει το δίπλωμα της προϊσταμένης αεροσυνοδού, αναλαμβάνοντας αυξημένες αρμοδιότητες.

Η ίδια είχε ιδιαίτερη αγάπη στα ταξίδια, στο ύψος και στη ζωή πάνω από τα σύννεφα, κάτι που αποτύπωνε συχνά μέσα από τις αναρτήσεις της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Φωτογραφίες στις σκάλες αεροσκαφών με τη βαλίτσα στο χέρι, στιγμιότυπα από την καμπίνα επιβατών λίγο πριν την απογείωση και εικόνες από τον χώρο ευθύνης που υπηρετούσε επί χρόνια, σκιαγραφούν τη σχέση της με το επάγγελμα.

Όσοι συνεργάστηκαν μαζί της τη θυμούνται ως έναν άνθρωπο ευγενικό, κοινωνικό και άρτια καταρτισμένο επαγγελματικά. «Δεν το έχω συνειδητοποιήσει ακόμα. Δεν το πιστεύω. Νομίζω ότι μέσα στις γιορτές θα τη δω», λέει φίλη της, μιλώντας στην εκπομπή «Live News» του Mega.

Μια άλλη στενή φίλη της αναφέρει: «Ήμασταν φίλες. Έχω σοκαριστεί πάρα πολύ. Πρόσφατα είχε σταματήσει από μία συνεργασία που είχε με μία άλλη εταιρεία. Δεν γνωρίζω όμως το όνομα της εταιρείας και μετά ήξερα ότι θα καθόταν για κάποιο χρονικό διάστημα, αλλά προφανώς μέσα σε αυτό το διάστημα που κάναμε να μιλήσουμε, που δεν είχαμε μιλήσει, προφανώς βρήκε κάποια καινούργια εργασία σε αυτήν την εταιρεία».

Είχε χάσει την μάνα της πριν λίγους μήνες

Το 2025 αποδείχθηκε ιδιαίτερα βαρύ για τη Μαρία Παππά, καθώς λίγους μήνες πριν είχε χάσει τη μητέρα της, η οποία έφυγε από τη ζωή έπειτα από μάχη με τον καρκίνο. Παρά το προσωπικό της πένθος, συνέχισε να εργάζεται, λέγοντας στους φίλους της ότι η δουλειά λειτουργούσε για εκείνη ως «φάρμακο». «Η μητέρα της δεν υπάρχει στη ζωή, πέθανε πριν από λίγους μήνες. Για τον πατέρα της δεν γνωρίζω απολύτως τίποτα, δεν έχουμε μιλήσει για αυτόν ποτέ», αναφέρει άτομο από το περιβάλλον της, προσθέτοντας: «Πάρα πολύ καλή κοπέλα και ευγενική. Είναι σοκαριστικό αυτό».

Η 42χρονη αγαπούσε βαθιά τα ταξίδια και, όταν οι επαγγελματικές της υποχρεώσεις το επέτρεπαν, ταξίδευε και ως επιβάτης για να γνωρίσει νέους προορισμούς. Στην προσωπική της ζωή διατηρούσε μια μακροχρόνια σχέση, σχεδόν δύο δεκαετιών, με τον σύντροφό της, με τον οποίο μοιραζόταν πολλές από τις εμπειρίες και τα ταξίδια της.