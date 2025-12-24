Βαρύ πένθος για την Ελληνίδα αεροσυνοδό που επέβαινε στο τζετ που συνετρίβη στην Τουρκία

0

Τι λένε φίλοι και παλιοί συνάδελφοι για την Μαρία Παππά

Σε τραγωδία εξελίχθηκε μια μέρα στην δουλειά για την Μαρία Παππά. Πρόκειται για την Ελληνίδα αεροσυνοδός που επέβαινε στο μοιραίο Falcon 50, το οποίο συνετρίβη στην Τουρκία, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους όλοι οι επιβαίνοντες, συμπεριλαμβανομένου του αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Ενόπλων Δυνάμεων της Λιβύης και συμβούλων του.

Η 42χρονη εργαζόταν επί χρόνια ως αεροσυνοδός, ένα επάγγελμα που –όπως έλεγαν φίλοι και συνάδελφοί της– ονειρευόταν από παιδί. Από τότε που τελείωσε το σχολείο βρισκόταν σταθερά στον χώρο της αεροπορίας, με συνεχή εκπαίδευση, σεμινάρια και εξετάσεις, ενώ είχε αποκτήσει και το δίπλωμα της προϊσταμένης. Συνάδελφοί της μιλούν για μια άριστη επαγγελματία, ιδιαίτερα αγαπητή, κοινωνική και πάντα πρόθυμη.

Στους προσωπικούς της λογαριασμούς στα social media ανέβαζε συχνά φωτογραφίες από τη δουλειά και τα ταξίδια της, δείχνοντας πόσο αγαπούσε τη ζωή στον αέρα και τις μετακινήσεις. Ταξίδευε συχνά και, όπως λένε όσοι τη γνώριζαν, ήταν «άνθρωπος της παρέας», με ζεστό χαρακτήρα και θετική ενέργεια.

Η τραγωδία έρχεται μόλις δύο μήνες μετά τον θάνατο της μητέρας της, σύμφωνα με το live news, που έχασε τη μάχη με τον καρκίνο. Σύμφωνα με φίλους της, η Μαρία έλεγε πως η δουλειά τη βοηθούσε να ξεχνιέται και να βρίσκει δύναμη. «Δεν το έχω συνειδητοποιήσει ακόμα, δεν το πιστεύω. Νομίζω πως θα τη δω στις γιορτές», είπε φίλη της μιλώντας στην εκπομπή, προσθέτοντας ότι πρόσφατα είχε αποχωρήσει από άλλη εταιρεία.

Η Μαρία Παππά δεν ήταν παντρεμένη, ωστόσο βρισκόταν σε μακροχρόνια σχέση σχεδόν 20 ετών με τον σύντροφό της, με τον οποίο συχνά ταξίδευαν μαζί.

Οι δικοί της άνθρωποι δηλώνουν συντετριμμένοι, αναφέροντας πως ο φόβος τους επιβεβαιώθηκε όταν έμαθαν για τη συντριβή του αεροσκάφους. Η απώλειά της αφήνει πίσω βαθιά θλίψη σε οικογένεια, φίλους και συναδέλφους, που μιλούν για μια γυναίκα που αγάπησε όσο λίγοι τη δουλειά της και τη ζωή.

Φίλη και παλιά συνάδελφός της είπε, συντετριμμένη, πως ήταν πολύ καλό πλάσμα και ότι έχει δουλέψει σε δύσκολες συνθήκες και «τελικά έγινε το κακό».