Πώς δρούσε το κύκλωμα που διακινούσε κάνναβη και κοκαΐνη σε σχολεία – Σοκάρουν οι διάλογοι

0

O φερόμενος ως αρχηγός είναι ένας 20χρονος

Σοκ προκαλούν οι αποκαλύψεις αναφορικά με το κύκλωμα που διακινούσε κάνναβη και κοκαΐνη σε σχολεία της Αττικής και χρησιμοποιούσε ως «βαποράκια» ανήλικους. Αρχηγός του φέρεται να ήταν ένας 20χρονος ενώ οι συλλήψεις μέχρι στιγμής είναι 12 και οι έξι από τους συλληφθέντες είναι άτομα κάτω των 18 ετών.

Το εν λόγω κύκλωμα σύμφωνα με το ρεπορτάζ του ERTNews είχε συγκεκριμένη ιεραρχική δομή, με τους ενήλικους συλληφθέντες να φέρονται ως τα πρόσωπα που κινούσαν τα νήματα. Ανάμεσά τους περιλαμβάνονται ο φερόμενος ως αρχηγός και ο φερόμενος ως υπαρχηγός, με τον πρώτο να έχει την επιχειρησιακή οργάνωση και τον συντονισμό της δράσης.

Η διακίνηση γινόταν μέσω δύο βασικών ομάδων, στις οποίες συμμετείχαν μαθητές, τόσο εντός όσο και πέριξ σχολικών χώρων.

Οι ουσίες που διακινούνταν ήταν κυρίως κάνναβη και κοκαΐνη. Η δράση του κυκλώματος εντοπίζεται στις περιοχές Άνω Χαλκηδόνα, Νέα Χαλκηδόνα, Νέα Φιλαδέλφεια και Άνω Πατήσια, με τις αρχές να κάνουν λόγο για εκατοντάδες διακινήσεις.

Στη δικογραφία περιλαμβάνονται περισσότερες από 260 περιπτώσεις αγοραπωλησίας ναρκωτικών. Κατά τις έρευνες βρέθηκαν και κατασχέθηκαν περίπου 60 γραμμάρια κοκαΐνης, 29 γραμμάρια ινδικής κάνναβης, ζυγαριές ακριβείας, πιστόλι τύπου ρέπλικα, καθώς και σύστημα υδροπονικής καλλιέργειας κάνναβης σε εσωτερικό χώρο.

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί το γεγονός ότι η διακίνηση φέρεται να γινόταν σε σχολεία και γύρω από αυτά, ενώ ένα από τα μέλη του κυκλώματος φέρεται να διέθετε ναρκωτικά και σε αθλητικούς χώρους, ακόμη και σε γήπεδο.

Η έρευνα των αρχών συνεχίζεται, ενώ η υπόθεση έχει διαβιβαστεί στη Δικαιοσύνη.

«Θα φέρει τα λεφτά και θα φάει και ξύλο γιατί μας έφερε μια μέρα και μας ρεζίλι»

Αποκαλυπτικοί είναι οι διάλογοι ανάμεσα στα μέλη του κυκλώματος. Εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι στις συνομιλίες τους επικαλούνται σχέσεις με βαρυποινίτη έγκλειστο της αλβανικής μαφίας.

50 ευρώ το γραμμάριο κοκαΐνης και 10 ευρώ το γραμμάριο χασίς πωλούσαν ο «Μπρά» και ο «Κίτσου». Πρόκειται για τον 20χρονο αρχηγό και τον 19χρονο υπαρχηγό μιας ομάδας παιδιών, ανάμεσά τους και έξι ανήλικοι, που πωλούσαν ναρκωτικά σε συμμαθητές τους σε σχολικά συγκροτήματα, στις πενθήμερες εκδρομές και στις εξέδρες του γηπέδου της τοπικής ποδοσφαιρικής ομάδας.

Δύο μέλη της συμμορίας αποτέλεσαν τα "κινητά περίπτερα" διακίνησης ναρκωτικών κατά τη διάρκεια σχολικής εξαήμερης εκδρομής στα Χανιά της Κρήτης. Παρά την μικρή ηλικία τους, η αρχηγική δυάδα είχε θεσπίσει αυστηρούς κανόνες για όσους δεν πειθαρχούσαν στις εντολές τους ή στην περίπτωση λάθους. Την ποινή την ονόμαζαν "χρέωμα", που αρχικά ήταν χρηματικό πρόστιμο.

Σε περιπτώσεις σοβαρών παραπτωμάτων από τα μέλη της ομάδας, όπως έκριναν αρχηγός και υπαρχηγός, ακολουθούσε άγριος ξυλοδαρμός των άτακτων, ως μέσο εκφοβισμού και επιβολής πειθαρχίας. Σε μία τέτοια περίπτωση η αρχηγική δυάδα έκαψε το χέρι κατώτερου μέλους με αναμμένο τσιγάρο.

Από τον Οκτώβριο του 2025 έως σήμερα, σε χρονικό διάστημα 2,5 μηνών, επιβεβαιώθηκαν 263 αγοραπωλησίες ναρκωτικών. Ωστόσο ο αριθμός τους εκτιμάται είναι πολλαπλάσιος καθώς τα μέλη της συμμορίας είχαν καθημερινή και τακτική επικοινωνία μέσω των εφαρμογών Signal και Instagram και συναντήσεις σε σχολεία, γήπεδα και σχολικές εκδρομές.

Ακολουθούν χαρακτηριστικά αποσπάσματα:

- Πού είναι ο πουτ@@@ γιος ρε;

- Έλα, πάω τώρα σπίτι του.

- Ωραία, πες του να μου απαντήσει στα κινητά, γιατί θα το γ@@@, αύριο είναι η μέρα του, θα φέρει 200 ευρώ.

- Ναι, το ξέρω, δεν το ξέρω αυτό, τώρα το ’μαθα.

- Αύριο είναι η ημερομηνία του, εγώ το ’βαλα και το θυμάμαι, θα το σαπίσω πολύ. Με κοροϊδεύει μπροστά στη μάπα μου.

- Εντάξει.

- Θα το γ@@@ πολύ άσχημα αυτό το παιδί όντως, γιατί θα του γαμήσω τη μάνα.

- Αα ναι.

- Είναι μπαστάρδος, σου ορκίζομαι εγώ σοβαρολογώ θα τον δείρω, μόνο μη μου βγει θα τον δείρω. Θα φέρει τα λεφτά και θα φάει και ξύλο γιατί μας έφερε μια μέρα και μας ρεζίλι.

- Τι εννοείς;

- Χθες που τον πήραμε για ένα πάκο και το πήραμε για έναν φίλο μας.

- Ναι;

Τώρα θα δεις τι σημαίνει να σου γ@@@ το σπίτι, μπάσταρδε

- Πόσα θα μου φέρεις δηλαδή σήμερα;

- Μακάρι 100 αλλά σίγουρα είναι τα 50.

- Χα χα ούτε καν.

- Ε;

-Το 50 τότε πρέπει να πάρεις και ένα μάθημα γεια. Γιατί έχεις αργήσει ήδη πάρα

που περάσει και η ημερομηνία που βάλαμε και χρωστάς και 200 ευρώ και με

και δεν τα έχεις μαζέψει ακόμα και πηγαίνεις και δουλειά και δεν τα έχεις μαζέψει θα σε γ@@@.

- Δεν μπορούσα, δουλειά πήγα.

-Θα σε γ@@@, θα γ@@@, γεια, να μάθεις. Κορόιδεψε τον ΣΚΕΝΤΟ τον ΟΛΝΤΙ

- Δεν θέλω να σε κοροϊδέψω, δεν θέλω να λέω καθόλου ψέματα .

- Άκου δω μη σου γ@@@ τη μάνα κορόιδεψες τον ΟΛΝΤΙ τον ΣΚΕΝΤΟ και τους

να όχι γιατί θα σου γ@@@ το σπίτι, τώρα θα δεις τι σημαίνει να σε γ@@@.

- Ναι δεν θέλω να ασχοληθώ εγώ αυτό είναι το νόημα.

- Τώρα θα δεις τι σημαίνει να σου γ@@@ το σπίτι, μπάσταρδε

"Σε πέντε λεπτά να είσαι"

- Πού είσαι;

- Σχολείο.

- Έξι του μήνα έχει διακόσια ευρώ να φέρεις να ξέρεις. Ωραία χωρίς πολλά πολλά μπρο, μην μου ζαλίζεις τα @@ έχω σχολείο έχω το ένα έχω το άλλο. Πηδάς τα κάγκελα. Πας παίρνεις ένα λεπτάκι και τσακίζεσαι και το φέρνεις εκεί στην πλατεία.

- Σε πόση ώρα;

- Σε μαξ πέντε λεπτά να είσαι εκεί. Γιατί αν δεν είσαι σε πέντε λεπτά σου ορκίζομαι θα φας πολύ ξύλο, μπρο.