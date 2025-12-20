Εξαρθρώθηκε κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών σε σχολείο – Χρησιμοποιούσαν μαθητές ως «βαποράκια»

0

Πούλαγαν κοκαΐνη και χασίς ακόμη και στη διάρκεια πενθήμερης σχολικής εκδρομής

Μεγάλο χτύπημα σε κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών κατάφερε η Διεύθυνση Ασφάλειας Αττικής, εξαρθρώνοντας οργανωμένο δίκτυο που είχε έντονη δράση ακόμη και μέσα σχολείο στα βόρεια προάστια.

Σύμφωνα με πληροφορίες υπηρεσία της Ασφάλειας προχώρησε σε συνολικά 12 συλλήψεις, εκ των οποίων 6 είναι ανήλικοι.

Η πληροφορία είχε φτάσει εδώ και αρκετές εβδομάδες στην ΕΛΑΣ, η οποία προχώρησε σε επισταμένη παρακολούθηση χώρων και προσώπων, κατά την οποία διαπιστώθηκε ότι καθημερινά λάμβαναν χώρα δεκάδες αγοραπωλησίες με ανήλικους οι οποίοι φέρονταν να προμηθεύουν ναρκωτικές ουσίες σε συνομηλίκους και συμμαθητές τους.

Το γεγονός που προκαλεί αίσθηση είναι οι συναλλαγές γίνονταν ακόμη και στο προαύλιο του σχολικού συγκροτήματος των βορείων προαστίων, κάτω από τη… μύτη των καθηγητών.

Όπως προκύπτει από τα στοιχεία της έρευνας, τα μέλη του κυκλώματος διακινούσαν κοκαΐνη και χασίς ακόμη και στη διάρκεια πενθήμερης σχολικής εκδρομής. Οι αρχές εκτιμούν ότι το τελευταίο δίμηνο είχαν πραγματοποιηθεί περισσότερες από 200 συναλλαγές, με μεγάλο ποσοστό αυτών να λαμβάνει χώρα εντός του συγκεκριμένου λυκείου.