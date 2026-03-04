Ομαδική επίθεση και μαχαίρωμα 17χρονου έξω από σχολείο στον Άγιο Παντελεήμονα

0

Διακομίσθηκε στο νοσοκομείο «Ερυθρός Σταυρός»

Θύμα επίθεσης έπεσε το μεσημέρι της Τετάρτης ένας ανήλικος έξω από το 41ο Λύκειο Αθηνών, που βρίσκεται επί της οδού Λέλας Καραγιάννη στον Άγιο Παντελεήμονα.

Ειδικότερα, όπως έγινε γνωστό από την ΕΛΑΣ, περίπου στις 14:20 ένας καθηγητής εντόπισε στην είσοδο του σχολείου αιμόφυρτο έναν 17χρονο μαθητή.

Ο 17χρονος φέρεται να δέχθηκε επίθεση από 5-6 άτομα, κατά την διάρκεια της οποίας ένας εκ των δραστών τον τραυμάτισε στο δεξί μηρό, πιθανότατα με μαχαίρι τύπου καραμπίτ, μετέδωσε το ΑΠΕ ΜΠΕ.

Ο ανήλικος δέχθηκε τις πρώτες βοήθειες από μηχανή του ΕΚΑΒ που έσπευσε στο σημείο, ενώ στη συνέχεια διακομίσθηκε στο νοσοκομείο «Ερυθρός Σταυρός», όπου νοσηλεύεται εκτός κινδύνου.

Σύμφωνα με πληροφορίες η επίθεση εναντίον του ανήλικου φέρεται να έγινε με οπαδικό κίνητρο.

Σε εξέλιξη είναι έρευνα της ΕΛΑΣ για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών της επίθεσης.