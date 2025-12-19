Πού ξοδεύουν χρόνο και χρήμα οι 30άρηδες σήμερα;

0

Ο χρόνος, το χρήμα και οι προτεραιότητες μιας γενιάς σε μετάβαση

Μεγάλωσαν μαζί με το internet, διαμορφώνοντας την ταυτότητά τους στη μετάβαση από τον αναλογικό στον ψηφιακό κόσμο. Ενηλικιώθηκαν μέσα στην οικονομική κρίση και τα υψηλά ποσοστά ανεργίας. Βρέθηκαν αντιμέτωποι με απλησίαστα ενοίκια και μισθούς που δεν επαρκούν για αποταμίευση ή απόκτηση κατοικίας.

Οι Millennials είναι ίσως η γενιά που αναγκάστηκε να προσαρμοστεί περισσότερο από κάθε άλλη, κι αυτό αποτυπώνεται στον τρόπο ζωής τους και στο πού επιλέγουν να επενδύουν τον χρόνο και τα χρήματά τους.

Το προφίλ των σημερινών 30άρηδων

Δεν είναι λίγοι όσοι μπαίνουν στη δεκαετία των 30 ζώντας ακόμα με τους γονείς τους. Σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat, η μέση ηλικία για αποχώρηση από την πατρική οικία υπερβαίνει τα 30 έτη σε αρκετές χώρες του ευρωπαϊκού Νότου – στην Ελλάδα φτάνει τα 30,7.

Οι Millennials επιζητούν την οικονομική ασφάλεια μέσω της εργασίας, ωστόσο εξίσου σημαντικό είναι η δουλειά να τους προσφέρει νόημα και να υποστηρίζει την ψυχική τους υγεία. Δεν είναι τυχαίο ότι, σύμφωνα με έρευνα της PwC, το 75% δηλώνει πως θα δεχόταν χαμηλότερες αποδοχές εάν η εργασία τού εξασφάλιζε μεγαλύτερη αίσθηση σκοπού και περισσότερο χρόνο για την προσωπική ζωή.

Την ίδια στιγμή, περνούν κατά μέσο όρο σχεδόν 6,5 ώρες online καθημερινά, μοιράζοντας τον χρόνο τους ανάμεσα στην ενημέρωση, τα social media, τις διαδικτυακές αγορές και διάφορες μορφές ψηφιακής ψυχαγωγίας.

Κυνηγοί εμπειριών

Αν κάτι χαρακτηρίζει τους σημερινούς 30άρηδες είναι η σαφής προτίμησή τους στις εμπειρίες αντί στα υλικά αγαθά. Έρευνα της Experian δείχνει ότι το 60% των Millennials θα προτιμούσε να ξοδέψει τα χρήματά του σε ταξίδια, γαστρονομικές εμπειρίες και διασκέδαση, παρά σε καταναλωτικά προϊόντα.

Η επιλογή αυτή δεν είναι μόνο θέμα νοοτροπίας. Με τους υπέρτατους στόχους των προηγούμενων γενεών -την ιδιοκτησία σπιτιού και τη δημιουργία οικογένειας- να μοιάζουν για πολλούς άπιαστοι, οι εμπειρίες λειτουργούν ως πηγή ικανοποίησης και πληρότητας, μέσα από τα ερεθίσματα, την κοινωνική σύνδεση, και την ψυχική εκτόνωση που προσφέρουν.

Οι καθημερινές μικροδαπάνες

Η καθημερινότητα των 30άρηδων εκτυλίσσεται ταυτόχρονα σε δύο κόσμους. Στον φυσικό, ξοδεύουν καθημερινά μικρά ποσά σε καφέ, delivery και μετακινήσεις, με την άνοδο των ηλεκτρονικών πληρωμών να έχει καταστήσει αυτές τις δαπάνες πιο εύκολες και, κατ’ επέκταση, πιο συχνές.

Στον ψηφιακό, οι Millennials δείχνουν μεγάλη αγάπη στις υπηρεσίες on demand. Σύμφωνα με διαθέσιμα στοιχεία, πρόκειται για τη γενιά με τις περισσότερες ενεργές συνδρομές, δαπανώντας κατά μέσο όρο περίπου 100 ευρώ μηνιαίως σε συνδρομητικές υπηρεσίες, από streaming πλατφόρμες έως fitness apps.

Παράλληλα, αφιερώνουν χρόνο και χρήμα σε video games, e-sports, και στοίχημα, μορφές ψηφιακής διασκέδασης που συνδυάζουν παιχνίδι, κοινωνικό στοιχείο και real-time αλληλεπίδραση. Συνολικά, η ψηφιακή ψυχαγωγία ανταποκρίνεται σε αυτό που οι Millennials αναζητούν περισσότερο: ευκολία, ευελιξία και προσωποποιημένες εμπειρίες.

Αυτοφροντίδα και εξέλιξη

Πέρα από την κατανάλωση και την ψυχαγωγία, οι 30άρηδες στρέφουν μέρος του χρόνου και του εισοδήματός τους στην ανάπτυξη δεξιοτήτων για την καριέρα τους μέσα από online courses, σεμινάρια, και coaching – σχεδόν το 50% των Millennials στην Ελλάδα το κάνει αυτό τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα, σύμφωνα με έρευνα της Deloitte.

Την ίδια στιγμή, δεν διστάζουν να διαθέσουν χρήματα για γυμναστική, ψυχοθεραπεία και εμπειρίες ευεξίας, αντιμετωπίζοντας την αυτοφροντίδα ως βασικό εργαλείο διαχείρισης των πιέσεων της καθημερινότητας.

Για τους σημερινούς 30άρηδες, χρόνος και χρήμα μοιράζονται, ουσιαστικά, ανάμεσα σε εμπειρίες που προσφέρουν απόλαυση και χαλάρωση, ψηφιακά εργαλεία που διευκολύνουν την καθημερινότητα και επιλογές που τους επιτρέπουν να νιώθουν λειτουργικοί, δημιουργικοί και παρόντες στη ζωή τους.