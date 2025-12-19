Σύλληψη 62χρονου καθηγητή στις Σέρρες μετά από καταγγελία μαθήτριας για σεξουαλική παρενόχληση

Σύλληψη 62χρονου καθηγητή στις Σέρρες μετά από καταγγελία μαθήτριας για σεξουαλική παρενόχληση

Την κάλεσε στην τάξη, όταν αυτή ήταν άδεια και ξεκίνησε να την θωπεύει σε σημεία του σώματος

Η αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη ενός 62χρονου καθηγητή από λύκειο της πόλης των Σερρών με την κατηγορία κατάχρησης ανηλίκου, μετά από καταγγελία 17χρονης.

Σύμφωνα με την καταγγελία της 17χρονης ο καθηγητής την κάλεσε στην τάξη, όταν αυτή ήταν άδεια και ξεκίνησε να την θωπεύει σε σημεία του σώματος, μετέδωσε η ΕΡΤ.

Η 17χρονη σοκαρισμένη αποχώρησε από το σχολείο, είπε στην οικογένεια της τα όσα συνέβησαν και το βράδυ της Τετάρτης (17/12) προχώρησε σε επίσημη καταγγελία.

Αρχικά στην αστυνομία έδωσε κατάθεση η μητέρα της 17χρονης και στη συνέχεια η μαθήτρια παρουσία παιδοψυχολόγου

Η υπόθεση παραπέμφθηκε στην Ανακρίτρια Σερρών και η αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη του 62χρονου, ο οποίος κρατείται στο τμήμα μεταγωγών της Αστυνομικής διεύθυνσης Σερρών.

Την Δευτέρα (22/12) θα περάσει την πόρτα του Δικαστικού Μεγάρου Σερρών για κατάθεση. Το αδίκημα, για το οποίο κατηγορείται είναι κακούργημα.