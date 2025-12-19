Ακυρώσεις δρομολογίων λεωφορείων στη διαδρομή Βόλος–Λάρισα–Βόλος λόγω των αγροτικών κινητοποιήσεων

0

Η ανακοίνωση της Hellenic Train

Δεν θα πραγματοποιηθούν τα δρομολόγια των λεωφορείων C2571 και C2572 στη διαδρομή Βόλος-Λάρισα-Βόλος, σύμφωνα με ενημέρωση της Hellenic Train, λόγω της διακοπής της οδικής κυκλοφορίας, εξαιτίας των αγροτικών κινητοποιήσεων και σύμφωνα με τις οδηγίες της Ελληνικής Αστυνομίας.

Επίσης, το δρομολόγιο του λεωφορείου C1579, με ώρα αναχώρησης 15:50 από τον Βόλο, παρουσιάζει σημαντική καθυστέρηση εξαιτίας των αποκλεισμών και της διακοπής της κυκλοφορίας στους οδικούς άξονες, αναφέρθηκε στο ΑΠΕ ΜΠΕ.

Τα δρομολόγια των λεωφορείων C2573, με ώρα αναχώρησης 21:10 από τον Βόλο, και C2574, με ώρα αναχώρησης 21:45 από τη Λάρισα, θα πραγματοποιηθούν κανονικά, σύμφωνα με την έως τώρα ενημέρωση της Ελληνικής Αστυνομίας.

«Η Hellenic Train βρίσκεται σε διαρκή επικοινωνία και συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές και καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση των επιβατών» αναφέρει στη ενημέρωσή της η εταιρεία.