Συγκέντρωση αιρετών της αυτοδιοίκησης έξω από τη Βουλή για τα οικονομικά των δήμων

Συγκέντρωση διαμαρτυρίας πραγματοποιήθηκε σήμερα, έξω από τη Βουλή με τη συμμετοχή αιρετών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης από όλη τη χώρα, στο πλαίσιο του συμβολικού κλεισίματος των δήμων, ημέρα κατά την οποία ψηφίζεται ο κρατικός προϋπολογισμός του 2026.

Η κινητοποίηση πραγματοποιήθηκε κατόπιν απόφασης της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ) με το μήνυμα «Οικονομικά Ισχυροί Δήμοι, διαρκώς δίπλα στον πολίτη» και είχε ως βασικό αίτημα την ενίσχυση της κρατικής χρηματοδότησης προς τους δήμους.

Στο πλαίσιο της κινητοποίησης, πραγματοποιήθηκαν διαδοχικές συναντήσεις της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΚΕΔΕ με τον πρόεδρο της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη καθώς και με εκπροσώπους κοινοβουλευτικών κομμάτων.

«Η Αυτοδιοίκηση δεν ζητά προνόμια. Ζητά τους πόρους που της αναλογούν, ώστε να ασκεί τις συνταγματικά κατοχυρωμένες αρμοδιότητές της και να στηρίζει έμπρακτα τον πολίτη», τόνισε ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ, Λάζαρος Κυρίζογλου.

Υπογράμμισε επίσης ότι χωρίς ουσιαστική διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια των δήμων, καμία μεταρρύθμιση δεν μπορεί να είναι βιώσιμη, ενώ τόνισε πως ο κρατικός προϋπολογισμός για το 2026 δεν ανταποκρίνεται στις πραγματικές ανάγκες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.