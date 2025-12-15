Συμβολικό λουκέτο την Τρίτη στους δήμους της χώρας

0

«Στο πλαίσιο της κινητοποίησης για τη συνεχιζόμενη υποχρηματοδότηση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης»

Κλειστοί θα παραμείνουν αύριο Τρίτη οι δήμοι όλης της χώρας μετά από απόφαση της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ) σε μια συμβολική κίνηση, ανήμερα της ψήφισης του Κρατικού Προϋπολογισμού 2026.

Παράλληλα η ΚΕΔΕ καλεί τους αιρετούς στη συγκέντρωση διαμαρτυρίας που θα πραγματοποιηθεί την ίδια ημέρα, στις 12 το μεσημέρι, έξω από τη Βουλή, με κύριο αίτημα την αύξηση της κρατικής χρηματοδότησης προς τους ΟΤΑ.

Εξαιτίας της κινητοποίησης κλειστές θα παραμείνουν οι διοικητικές και οικονομικές υπηρεσίες των δήμων, ενώ πολλοί δήμοι έχουν ανακοινώσει ότι εξαιρούνται του λουκέτου κοινωνικές δομές, βρεφονηπιακοί σταθμοί, ΚΑΠΗ κλπ -σχετική ενημέρωση στις ιστοσελίδες των δήμων.

Σημειώνεται πάντως ότι αύριο απεργούν και οι δημοτικοί υπάλληλοι λόγω συμμετοχής της ΠΟΕ-ΟΤΑ στην αυριανή 24ωρη απεργία της ΑΔΕΔΥ.

Η ανακοίνωση του Δήμου Αθηναίων

Όπως ανακοίνωσε ο Δήμος Αθηναίων, αύριο Τρίτη (16/12) θα πραγματοποιηθεί αναστολή λειτουργίας των υπηρεσιών του, «στο πλαίσιο της κινητοποίησης όλων των Δήμων για τη συνεχιζόμενη υποχρηματοδότηση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης».

Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση: «Η απόφαση αυτή αποσκοπεί στην ανάδειξη των σοβαρών προβλημάτων που προκαλούν η υποστελέχωση και η ανεπαρκής χρηματοδότηση στη λειτουργία των Δήμων και στην παροχή ποιοτικών και αξιόπιστων υπηρεσιών προς τους πολίτες. Καθ' όλη τη διάρκεια της κινητοποίησης θα λειτουργούν βασικές και απολύτως επείγουσες υπηρεσίες του Δήμου, για την κάλυψη αναγκών που σχετίζονται με την ασφάλεια και την πολιτική προστασία».

Παράλληλα, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η Τεχνόπολη, θα συμμετέχει στην απεργία του Δήμου, με τις διοικητικές της υπηρεσίες κλειστές. Στο κλείσιμο θα συμμετέχουν επίσης οι διοικητικές υπηρεσίες του ΟΠΑΝΔΑ, της Αναπτυξιακή Αθήνας και της ΔΑΕΜ Α.Ε.

«Ο Δήμος Αθηναίων ζητά την κατανόηση των πολιτών και τη στήριξή τους στον κοινό αγώνα για τη διασφάλιση ενός σύγχρονου, λειτουργικού και αποτελεσματικού Δήμου, προς όφελος της τοπικής κοινωνίας», αναφέρει στο τέλος η δημοτική Αρχή, σημειώθηκε στο ΑΠΕ ΜΠΕ.