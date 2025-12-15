Σοκ από τις αποκαλύψεις για το μαχαίρωμα στην Κυψέλη: Ήταν η πρώτη μέρα της 16χρονης στο σχολείο και έκανε δολοφονική επίθεση

0

Την είχαν διώξει από το προηγούμενο για τον ίδιο λόγο

Σοκαριστικό είναι το αιματηρό περιστατικό, που σημειώθηκε το πρωί στην αυλή Γυμνασίου στην Κυψέλη. Μία 14χρονη δέχτηκε επίθεση με μαχαίρι από 16χρονη και ευτυχώς που τραυματίστηκε ελαφρά. Το παιδί, φέρει τραύματα στην κοιλιά και το χέρι και νοσηλεύεται για προληπτικούς λόγους στο Νοσοκομείο Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού».

Το αιματηρό περιστατικό, με τη χρήση μαχαιριού, στο 15ο Γυμνάσιο Αθηνών, στην Κυψέλη, δείχνει την αγριότητα στην οποία έχει περάσει η βία μεταξύ ανηλίκων.

Η 16χρονη μαθήτρια φέρεται να έβγαλε μαχαίρι τύπου πεταλούδα και μαχαίρωσε μία 14χρονη μέσα στο σχολείο.

Εργαζόμενη στο σχολείο ανέφερε στην κάμερα του ΕΡΤnews «ανεβαίνω στα σκαλιά στον πρώτο βλέπω τα αίματα. Τα παιδιά κατέβηκαν από την άλλη σκάλα που έχουμε. Πάω στο γραφείο, βλέπω το κορίτσι μέσα στα αίματα χέρι και κοιλιά».

Ήταν η πρώτη μέρα της 16χρονης στο συγκεκριμένο σχολείο, μετά την απομάκρυνσή της από την προηγούμενη σχολική μονάδα.

Σύμφωνα με φίλη της 16χρονης, «η άλλη κοπέλα την έβρισε άσχημα, της είπε γιατί με έβρισες και μετά την προκάλεσε και έγινε αυτό που έγινε».

Η 14χρονη φέρει τραύμα στο χέρι όπου έγινε συρραφή, καθώς και ελαφρύ τραύμα στην κοιλιακή χώρα και θα νοσηλευτεί για προληπτικούς λόγους στο Αγλαΐα Κυριακού όπου μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ μετά το περιστατικό.

Ήταν η πρώτη μέρα της 16χρονης στο σχολείο

Η ρεπόρτερ του ΕΡΤnews Χριαστιάνα Μανιάτη βρέθηκε στο σχολείο όπου συνέβη το περιστατικό, όπου όπως μετέδωσε το σχολείο λειτουργούσε κανονικά όταν η κατάσταση ξέφυγε μέσα σε λίγα λεπτά. Η μαθήτρια που φέρεται να επιτέθηκε ήταν 16 ετών, ενώ ήταν η πρώτη της μέρα στη συγκεκριμένη σχολική μονάδα, μετά την απομάκρυνση της από άλλο σχολείο, λόγω προβληματικής συμπεριφοράς.

Σύμφωνα με μαρτυρίες, που εξετάζονται, η απομάκρυνσή της φέρεται να συνδέεται με παρόμοιο περιστατικό που αφορούσε αιχμηρό αντικείμενο. Το όπλο πεταλούδα που χρησιμοποίησε η 16χρονο εντοπίστηκε και η κατάσταση ελέγχθηκε άμεσα. Οι αρχές διερευνούν την υπόθεση ως σοβαρός περιστατικό ενδοσχολικής βίας.

Υπουργείο Παιδείας: Οδηγία σχετικά με το περιστατικό στο 15ο Γυμνάσιο Αθηνών

Ρητή οδηγία τόσο προς τη Διεύθυνση στου 15ου Γυμνασίου Αθηνών, όσο και προς την οικεία Δ/νση Β΄θμιας Εκπαίδευσης, δόθηκε από το Υπουργείο Παιδείας, προκειμένου, ο/η ψυχολόγος και κοινωνικός λειτουργός του σχολείου, να έρθουν άμεσα σε επαφή με τα παιδιά και το οικογενειακό τους περιβάλλον.

Σύμφωνα με άτυπη ενημέρωση από πλευράς Υπουργείου Παιδείας, υπήρξε ενημέρωση για το περιστατικό και δόθηκε οδηγία προκειμένου ο/η ψυχολόγος και κοινωνικός λειτουργός να διερευνήσουν τις ανάγκες τους και να δώσουν την υποστήριξη που χρειάζονται.

Σημειώνεται πως σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, περίπου στις 12 το μεσημέρι δύο μαθήτριες, περίπου 15 ετών, διαπληκτίστηκαν μεταξύ τους, για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, με αποτέλεσμα μια εξ αυτών να τραυματιστεί στο χέρι από επίθεση που δέχθηκε με αιχμηρό αντικείμενο.