Τραγικός θάνατος μοτοσικλετιστή στη Γλυφάδα – Η μηχανή του συγκρούστηκε με Ι.Χ.

Ο αναβάτης είχε μεταφερθεί στο Ασκληπιείο Βούλας, σε κρίσιμη κατάσταση

Κατέληξε ένας 38χρονος οδηγός μοτοσικλέτας, μετά από τροχαίο δυστύχημα στη λεωφόρο Βουλιαγμένης, στο ύψος της Γλυφάδας.

Το τραγικό γεγονός συνέβη γύρω στη 01:00 σήμερα Πέμπτη στη διασταύρωση της λεωφόρου Βουλιαγμένης με την Ανδρέα Παπανδρέου. Η μηχανή, άγνωστο μέχρι στιγμής κάτω από ποιες συνθήκες, συγκρούστηκε με Ι.Χ..

Το αποτέλεσμα ήταν να τραυματιστεί σοβαρά ο 38χρονος οδηγός της και να μεταφερθεί με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Ασκληπιείο της Βούλας, όπου κατέληξε.