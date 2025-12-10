Μικρής έκτασης επεισόδια στη γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου – Σε πλήρη εξέλιξη η κινητοποίηση αγροτών και κτηνοτρόφων από Αχαΐα και Αιτωλοακαρνανία

0

Αστυνομικοί μπλόκαραν τα τρακτέρ, πέρασαν πεζοί οι αγρότες

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η κινητοποίηση αγροτών και κτηνοτρόφων από την Αχαΐα και την Αιτωλοακαρνανία, οι οποίοι θέλουν να φθάσουν στη γέφυρα του Ρίου-Αντιρρίου και να ανοίξουν τα διόδια.

Οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι από την Αχαΐα ξεκίνησαν με οχήματα και τρακτέρ από τον κόμβο της Εγλυκάδας, στη μεγάλη περιμετρική οδό της Πάτρας, και κατευθύνθηκαν προς το Ρίο. Όταν έφθασαν στο σημείο, συνάντησαν τις αστυνομικές δυνάμεις που είχαν θέσει φραγμό. Έπειτα από λίγη ώρα ξεκίνησαν πεζοί με κατεύθυνση τη γέφυρα. Κάποια στιγμή προκλήθηκε ένταση και μικρή έκτασης επεισόδια, όταν αγρότες και κτηνοτρόφοι θέλησαν να πλησιάσουν τη γέφυρα, αλλά τους εμπόδισαν οι αστυνομικές δυνάμεις.

Στην Αιτωλοακαρνανία, αγρότες και κτηνοτρόφοι ξεκίνησαν με αγροτικά μηχανήματα, τόσο από το μπλόκο του Αγγελοκάστρου στο Αγρίνιο όσο και από άλλα μπλόκα, προκειμένου να φθάσουν στη γέφυρα του Ρίου-Αντιρρίου. Στην περιοχή της Γαβρολίμνης, κοντά στο Αντίρριο, συνάντησαν τις αστυνομικές δυνάμεις, όπου επίσης είχαν θέσει φραγμό.

Οι αστυνομικές δυνάμεις έκαναν χρήση κρότου–λάμψης και χημικών, σύμφωνα με τοπικά ΜΜΕ.

Από την Πάτρα ξεκίνησαν περίπου στις 12:30 το μεσημέρι με τρακτέρ και αγροτικά μηχανήματα και αποκλείστηκαν στη στροφή της Εθνικής Οδού. Οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι της Αχαΐας και της Αιτωλοακαρνανίας άναψαν τις μηχανές τους με σκοπό την κατάληψη της γέφυρας Ρίου-Αντιρρίου, σύμφωνα με το tempo24.

Μπροστά τους όμως βρήκαν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις που έχουν αποκλείσει τους δρόμους σε διάφορα σημεία τόσο της Πάτρας όσο και της Αιτωλοακαρνανίας, προκειμένου να αποτρέψουν κάθε δυνατότητα προσέγγισης.

Τελικά λίγο μετά τις 13.00 πέρασαν πεζοί με κατεύθυνση τα διόδια της γέφυρας, αφού οι αστυνομικοί δεν επέτρεψαν την είσοδο των τρακτέρ.