Αποχώρησαν οι αγρότες από το λιμάνι του Βόλου μετά το τελεσίγραφο – Επιστρέφουν στο μπλόκο της Νίκαιας

Πάνω από 100 φορτηγά στο Πορθμείο

Μετά από ώρες κινητοποίησης, οι αγρότες αποχώρησαν οργανωμένα από το εμπορικό λιμάνι του Βόλου και με τα τρακτέρ τους επέστρεψαν στο μπλόκο της Νίκαιας.

Παράλληλα, λύθηκε και ο αποκλεισμός από την πλευρά των αλιέων, οι οποίοι απέσυραν τα καΐκια τους από την προβλήτα.

Από νωρίς το πρωί, το σύνολο του λιμανιού είχε τεθεί σε καθεστώς αποκλεισμού από αγρότες, κτηνοτρόφους, αλιείς και μελισσοκόμους. Το επιβατικό τμήμα είχε κλείσει από την Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Μαγνησίας και τον Σύλλογο Κτηνοτρόφων, ενώ στο εμπορευματικό τμήμα, στην περιοχή της Μπουρμπουλήθρας, τον αποκλεισμό είχαν αναλάβει αγρότες από το μπλόκο των Μικροθηβών.

Όμως, ο αποκλεισμός έληξε μετά το τελεσίγραφο που έλαβαν νωρίτερα από τις Αρχές, που τους καλούσαν να ολοκληρώσουν τη διαμαρτυρία και να αποχωρήσουν από το λιμάνι μέχρι τη 1 το μεσημέρι, ώστε να μην ενεργοποιηθεί η παραγγελία του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου για συλλήψεις όταν παρακωλύεται η κυκλοφορία.

Περισσότερα από 100 φορτηγά βρίσκονται στο εμπορικό λιμάνι του Βόλου, σταθμευμένα στο Πορθμείο και άλλα περιμένουν να ξεφορτώσουν εξαγωγικά προϊόντα – κυρίως θεσσαλικό σιτάρι- και άλλα να παραλάβουν προϊόντα, όπως λιπάσματα. Συνολικά 27.000 τόνοι σιτάρι είνα προγραμματισμένο να φύγουν με προορισμό την Τυνησία.