Βρέθηκε η σορός άνδρα κοντά στο λιμάνι της Κορίνθου

Βρέθηκε η σορός άνδρα κοντά στο λιμάνι της Κορίνθου

Ανασύρθηκε από αλιευτικό σκάφος

Σορός άνδρα εντοπίστηκε στη θαλάσσια περιοχή πλησίον του λιμένα Κορίνθου, προκαλώντας την κινητοποίηση των αρχών.

Σύμφωνα με ενημέρωση από το Λιμενικό Σώμα, η σορός ανασύρθηκε από αλιευτικό σκάφος, στο οποίο επέβαινε στέλεχος του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής, που συμμετείχε στην επιχείρηση περισυλλογής.

Στη συνέχεια, η σορός παρελήφθη από ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου.

Οι αρμόδιες αρχές διερευνούν τις συνθήκες του περιστατικού, ενώ αναμένεται η διενέργεια νεκροψίας - νεκροτομής προκειμένου να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια θανάτου.