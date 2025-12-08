Στο Αυτόφωρο παραπέμφθηκαν για να δικαστούν οι 15 συλληφθέντες στην πορεία για τη μνήμη του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου

0

Ασκήθηκε ποινική δίωξη σε βάρος τους για εννέα πλημμελήματα

Στο Αυτόφωρο παραπέμφθηκαν για να δικαστούν οι 15 συλληφθέντες στη συγκέντρωση και την πορεία για τη μνήμη του 15χρονου Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου.

Σε βάρος τους έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για 9 πλημμελήματα που αφορούν:

*Διαταραξη κοινής ειρήνης από κοινού

*Απόπειρα επικίνδυνης σωματικής βλάβης κατά αστυνομικών κατά σουυρροη

*Διακεκριμένη φθορά πράγματος που χρησιμεύει για το κοινό όφελος

*Βία κατά υπαλλήλων από πρόσωπο που οπλοφορεί

*Απείθεια, εξύβριση και απειλή κατά συρροή

*Παράνομη οπλοφορία

*Άρνηση υποβολής σε δακτυλοσκόπηση