0

Άνοιξαν οι σταθμοί του Μετρό Σύνταγμα και Πανεπιστήμιο - Θα κλείσουν εκ νέου στις 5 το απόγευμα

Με τη συμμετοχή μαθητών και φοιτητών του αντιεξουσιαστικού χώρου πραγματοποιήθηκε νωρίτερα σήμερα, Σάββατο 6 Δεκεμβρίου, πορεία στη μνήμη του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου, στο κέντρο της Αθήνας.

Με πολλά συνθήματα, αλλά χωρίς εντάσεις, η πορεία κατευθύνθηκε προς το Σύνταγμα και οι διαδηλωτές που τίμησαν τη μνήμη του 15χρονου μαθητή, ο οποίος έπεσε νεκρός από σφαίρα ειδικού φρουρού πριν από 17 χρόνια, στη συνέχεια αποχώρησαν, μετέδωσε το ΑΠΕ ΜΠΕ.

Άνοιξαν οι σταθμοί του Μετρό Σύνταγμα και Πανεπιστήμιο - Θα κλείσουν εκ νέου στις 5 το απόγευμα

Ολοκληρώθηκε στο κέντρο της Αθήνας η συγκέντρωση φοιτητών και μαθητών με αφορμή τη συμπλήρωση 17 χρόνων από τη δολοφονία του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου και άνοιξαν με εντολή της ΕΛ.ΑΣ οι σταθμοί του Μετρό Σύνταγμα και Πανεπιστήμιο. Οι σταθμοί αυτοί θα κλείσουν εκ νέου στις 17:00.