Ένταση με τους αγρότες στον δρόμο προς το αεροδρόμιο «Μακεδονία» – Αστυνομικές δυνάμεις στην περιοχή

Μια ομάδα επιχείρησε πεζή πορεία προς τον κόμβο

Στα «πράσινα φανάρια» στη διασταύρωση της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης- Μηχανιώνας - Χαλκιδικής, κοντά στην είσοδο της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής είναι σταθμευμένα τα τρακτέρ και οχήματα των αγροτών και κτηνοτρόφων που έφτασαν στο σημείο νωρίτερα τον μεσημέρι, με τη διέλευση και στα δύο ρεύματα να γίνεται σχετικά ομαλά, καθώς ο όγκος των μηχανημάτων είναι μεγάλος.

Ωστόσο, λίγα μέτρα πιο μπροστά, στο δρόμο προς το αεροδρόμιο «Μακεδονία», αστυνομικές δυνάμεις εξακολουθούν να έχουν παρατεταγμένες κλούβες στο οδόστρωμα και στα δύο ρεύματα, προκειμένου να αποτρέψουν το στήσιμο δεύτερου αγροτικού μπλόκου στον κόμβο του αεροδρομίου «Μακεδονία», κάτι που επιχειρήθηκε νωρίτερα και αποτελεί στόχο μερίδας αγροτών και κτηνοτρόφων.

Νωρίτερα, μια ομάδα αγροτών και κτηνοτρόφων επιχείρησε πεζή πορεία προς τον κόμβο του αεροδρομίου όπου σημειώθηκε ένταση με τις αστυνομικές δυνάμεις και έγινε χρήση χημικών.

Στο σημείο βρίσκονται αγρότες και κτηνοτρόφοι από την Επανομή, τον Τρίλοφο, τα Βασιλικά και διάφορες περιοχές της Χαλκιδικής. Μέλος της συντονιστικής επιτροπής αγώνα των αγροτών δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ: «δεν θα κάνουμε πίσω και θα στήσουμε και δεύτερο αγροτοκτηνοτροφικό μπλόκο στον κόμβο αεροδρομίου». Παράληλα πρόσθεσε ότι δεν είναι πρόθεση των αγροτών και των κτηνοτρόφων να ταλαιπωρήσουν τον κόσμο, αλλά επιθυμούν να αναδείξουν την επισφαλή κατάσταση στην οποία βρίσκεται η επιβίωση του κλάδου.

Υπενθυμίζεται ότι από το πρωί, αγρότες και κτηνοτρόφοι από την Επανομή, τον Τρίλοφο και τα Βασιλικά κινήθηκαν προς την αερογέφυρα Θέρμης, όπου ένωσαν τις δυνάμεις τους με του συναδέλφους τους από διάφορες περιοχές της Χαλκιδικής που τις τελευταίες ημέρες συγκεντρώνονταν με τα τρακτερ και τα αγροτικά τους οχήματα στον κόμβο της Τρίγλιας, στη διασταύρωση που συνδέεται τόσο με τον οδικό άξονα προς τα Νέα Μουδανιά και την Κασσάνδρα (δυτικά) όσο και προς τον Πολύγυρο και τα ανατολικά της Χαλκιδικής (Γερακινή, Ψακούδια).