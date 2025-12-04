Έκλεισε το τελωνείο του Προμαχώνα στα σύνορα Ελλάδας – Βουλγαρίας

0

Στη μία μετά το μεσημέρι έκλεισε το τελωνείο του Προμαχώνα, στα σύνορα της Ελλάδας με τη Βουλγαρία, τόσο για την είσοδο όσο και για την έξοδο. Μέχρι στιγμής δεν είναι γνωστό πότε θα ξανανοίξει, όπως ανέφερε, μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, μέλος της συντονιστικής επιτροπής αγώνα.

Παρά το κλείσιμο, εξακολουθεί να επιτρέπεται η διέλευση σε Ι.Χ., λεωφορεία και ασθενοφόρα, ώστε να εξασφαλίζεται η βασική κυκλοφορία και οι επείγουσες μετακινήσεις. Οι αρχές και οι εμπλεκόμενοι φορείς παρακολουθούν την κατάσταση και ενημερώνουν συνεχώς για τυχόν αλλαγές.

Υπενθυμίζεται ότι το αγροκτηνοτροφικό μπλόκο στο τελωνείο του Προμαχώνα στήθηκε, χθες το απόγευμα. Στην κινητοποίηση συμμετέχουν μελισσοκόμοι και εκπρόσωποι φορέων από άλλα εργατικά σωματεία.

Στα αιτήματά τους περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, η άμεση καταβολή καθυστερούμενων ενισχύσεων και αποζημιώσεων, η μείωση του κόστους παραγωγής και η στήριξη των πληγέντων από την ευλογιά κτηνοτρόφων, οι οποίοι, όπως επισημαίνουν, βρίσκονται σε οριακό σημείο ως προς τη συνέχιση της δραστηριότητάς τους.