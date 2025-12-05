Πόσο θα κρατήσει η κακοκαιρία Byron – Νέο έκτακτο από την ΕΜΥ για τις περιοχές που θα «χτυπήσει» τις επόμενες ώρες

0

Δείτε LIVE την πορεία των έντονων φαινομένων

Οι ισχυρές βροχές και καταιγίδες που εκδηλώνονται στις περισσότερες περιοχές της ανατολικής και νότιας κυρίως χώρας θα συνεχιστούν μέχρι αύριο το μεσημέρι, σύμφωνα με το Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων με κόκκινη προειδοποίηση, που εκδόθηκε την Τετάρτη (3/12) και επικαιροποιήθηκε σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία.

Επισημαίνεται πως οι βροχοπτώσεις εκτός της μεγάλης έντασης θα έχουν και μεγάλη διάρκεια. Τα φαινόμενα σε πολλές περιοχές θα είναι ισχυρά και θα συνοδεύονται από τοπικές χαλαζοπτώσεις και κατά διαστήματα από πολύ ισχυρούς ανέμους.

1. Το καιρικό σύστημα με την ονομασία BYRON που εκδηλώνεται σήμερα προκαλεί κακοκαιρία στο μεγαλύτερο μέρος της ανατολικής χώρας.

Πιο συγκεκριμένα, ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

α. στην κεντρική Μακεδονία

β. στη Θεσσαλία και τις Σποράδες

γ. στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου (ν. Χίο και νοτιότερα) και τα Δωδεκάνησα

δ. στις Κυκλάδες και κυρίως τα δυτικά και νότια τμήματα της Κρήτης, μέχρι νωρίς το απόγευμα

ε. στην κεντρική και ανατολική Στερεά (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής) και στην Εύβοια μέχρι νωρίς το απόγευμα

Τα φαινόμενα θα είναι κατά διαστήματα ιδιαιτέρως ισχυρά και δυνητικά επικίνδυνα (κόκκινη προειδοποίηση): στις περιφερειακές ενότητες Πιερίας - Ημαθίας - Πέλλας - Χαλκιδικής - Θεσσαλονίκης, στη Θεσσαλία και τις Σποράδες, στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου (ν. Χίο και νοτιότερα) και στα Δωδεκάνησα και μέχρι νωρίς το απόγευμα στην Εύβοια.

2. Αύριο, προβλέπεται ότι από τις πρωινές ώρες τα ισχυρά φαινόμενα στις περισσότερες περιοχές θα εξασθενήσουν και θα περιοριστούν:

α. στη κεντρική Μακεδονία (περιφερειακές ενότητες Πιερίας - Ημαθίας - Πέλλας - Χαλκιδικής, μέχρι τις πρωινές ώρες.

β. στα Δωδεκάνησα (από ν. Σάμο και νοτιότερα), μέχρι το μεσημέρι.

Δείτε LIVΕ η πορεία της κακοκαιρίας:

Μπορείτε να έχετε μια γενική εικόνα για την εξέλιξη του καιρού, μέσα από την ιστοσελίδα της ΕΜΥ (oldportal.emy.gr).

Τον «κώδωνα» του κινδύνου αναφορικά με την κακοκαιρία Byron κρούει με σχετική του ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook ο μετεωρολόγος, Γιώργος Τσατραφύλλιας. Όπως επισημαίνει «δεν έχει τελειώσει» ενώ αναφέρεται στις 7 περιοχές που θα «χτυπήσει» τις επόμενες ώρες.

Σύμφωνα με όσα επισημαίνει ο Γιώργος Τσατραφύλλιας μέχρι το πρωί του Σαββάτου, η Πιερία, η Ημαθία, η Θεσσαλία, οι Σποράδες, η Φθιώτιδα, το ανατολικό Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα θα επηρεαστούν από ισχυρές καταιγίδες με μεγάλα ύψη βροχής.

«Τα φαινόμενα θα συνοδεύονται στο Αιγαίο από θυελλώδεις ανέμους. Η κακοκαιρία από το μεσημέρι του Σαββάτου θα περιοριστεί στην ανατολική νησιωτική χώρα και θα εξασθενήσει» υπογραμμίσει χαρακτηριστικά.

Η ανάρτηση του Γιώργου Τσατραφύλλια:

«Η κακοκαιρία δεν έχει τελειώσει…”

Καλημέρα!

Ομαλά εκτονώνεται η κακοκαιρία στην Αττική και μέχρι το βράδυ οι βροχές θα σταματήσουν.

Ωστόσο, ισχυρές καταιγίδες και μεγάλα ύψη βροχής περιμένουμε μέχρι αύριο το πρωί σε:

ΠΙΕΡΙΑ

ΗΜΑΘΙΑ

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

ΣΠΟΡΑΔΕΣ

ΦΘΙΩΤΙΔΑ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΑΙΓΑΙΟ

ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Παράλληλα, σήμερα φυσούν θυελλώδεις άνεμοι στο Αιγαίο οι οποίοι τοπικά θα φτάσουν και τα 9-10 μποφόρ.

Ο “Βύρων” από αύριο το μεσημέρι θα περιοριστεί στην ανατολική νησιωτική χώρα και θα εξασθενήσει».