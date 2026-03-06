Τι καιρό θα έχουμε μέχρι την Τρίτη – Πότε παίρνουμε ομπρέλα

0

Ποιες περιοχές που περιμένουν βροχές και που θα πνέουν άνεμοι έως 7 μποφόρ

Ήπιες καιρικές συνθήκες με τοπικές ιδιαιτερότητες αναμένονται για σήμερα, Παρασκευή 6 Μαρτίου 2026, ενώ το σκηνικό του καιρού θα διατηρηθεί παρόμοιο με ενισχυμένους βοριάδες στο Αιγαίο έως και την ερχόμενη Τρίτη.

Ο καιρός σήμερα Παρασκευή (06/03)

Η ημέρα ξεκινά με νεφώσεις που θα είναι παροδικά αυξημένες. Σύμφωνα με τα προγνωστικά στοιχεία, ασθενείς τοπικές βροχές θα σημειωθούν τις πρωινές ώρες στο κεντρικό και βόρειο Αιγαίο, την Εύβοια και την ανατολική Στερεά. Από το απόγευμα, το ενδιαφέρον μετατοπίζεται στη δυτική Πελοπόννησο, όπου αναμένονται επίσης λίγες βροχοπτώσεις.

Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές ώρες λόγω ομίχλης στα ηπειρωτικά, κυρίως στα κεντρικά και νότια τμήματα. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις στα δυτικά (3-5 μποφόρ) και από βόρειες στα ανατολικά, φτάνοντας σταδιακά στο Αιγαίο τα 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 17 βαθμούς στα βόρεια και τους 19 βαθμούς Κελσίου στην υπόλοιπη χώρα.

Πρόγνωση για το Σάββατο 7 Μαρτίου

Το Σάββατο ο καιρός θα παρουσιάσει πρόσκαιρη επιδείνωση με νεφώσεις και τοπικές βροχές μέχρι το απόγευμα στην κεντρική Μακεδονία, τη Θεσσαλία, την Εύβοια και τις Σποράδες. Στην υπόλοιπη χώρα θα επικρατήσει ηλιοφάνεια. Οι βοριάδες στο Αιγαίο θα ενισχυθούν περαιτέρω, φτάνοντας τοπικά τα 7 μποφόρ στα νότια τμήματα. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια, με το θερμόμετρο να δείχνει έως 15 βαθμούς.

Η τάση από την Κυριακή έως την Τρίτη

Το τριήμερο που ακολουθεί θα χαρακτηριστεί από γενικά αίθριο καιρό, με την ψυχρή λίμνη στο Αιγαίο να διατηρεί τους ανέμους σε υψηλά επίπεδα.

Κυριακή (08/03): Γενικά αίθριος καιρός, με πιθανότητα για ασθενείς βροχές στη Θεσσαλία. Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα παραμείνουν στα 7 μποφόρ.

Γενικά αίθριος καιρός, με πιθανότητα για ασθενείς στη Θεσσαλία. Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα παραμείνουν στα 7 μποφόρ. Δευτέρα (09/03): Διατήρηση της ηλιοφάνειας με τοπικές νεφώσεις στα ανατολικά και την Κρήτη. Η θερμοκρασία θα παρουσιάσει μικρή κάμψη.

Διατήρηση της ηλιοφάνειας με τοπικές νεφώσεις στα ανατολικά και την Κρήτη. Η θερμοκρασία θα παρουσιάσει μικρή κάμψη. Τρίτη (10/03): Αίθριος καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της επικράτειας, με τους βοριάδες να πνέουν έως 6 μποφόρ στα ανατολικά πελάγη.