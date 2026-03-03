Καιρός: Ηλιοφάνεια και λίγες αραιές νεφώσεις

0

Μικρή άνοδος της θερμοκρασίας

Οι αραιές νεφώσεις, τοπικά αυξημένες στα κεντρικά και βόρεια, η μικρή άνοδος της θερμοκρασίας, οι άνεμοι βορείων διευθύνσεων με εντάσεις έως 5 μποφόρ και η περιορισμένη ορατότητα και ομίχλες τη νύχτα και νωρίς το πρωί θα είναι τα κύρια χαρακτηριστικά του καιρού για σήμερα, Τρίτη 3/3.

Πιο αναλυτικά, την Τρίτη 3 Μαρτίου αναμένονται καλές καιρικές συνθήκες, με ηλιοφάνεια και λίγες αραιές νεφώσεις. Περισσότερες θα είναι κατά περιόδους οι νεφώσεις στην κεντρική και κυρίως στη βόρεια χώρα. Τη νύχτα και νωρίς το πρωί η ορατότητα σε πολλές περιοχές θα είναι περιορισμένη και θα σχηματιστούν ομίχλες.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στη Δυτική Μακεδονία από -2 έως 14 βαθμούς, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από -2 έως 16-18, στην Ήπειρο από 4 έως 15-16 βαθμούς, στα κεντρικά ηπειρωτικά από 2 έως 17-19, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά από 4 έως 17 και τοπικά 20 βαθμούς, στα Επτάνησα από 6 έως 15-17, στα νησιά του Βόρειου και Βορειοανατολικού Αιγαίου από 5 έως 16-18 βαθμούς και στα υπόλοιπα νησιωτικά τμήματα του Αιγαίου και στην Κρήτη από 6 έως 17-19 βαθμούς Κελσίου.

Οι άνεμοι, τόσο στο Αιγαίο όσο και στο Ιόνιο, θα είναι βόρειοι βορειοδυτικοί με εντάσεις 3-4 μποφόρ, ενώ στην περιοχή των Κυθήρων και στα Δωδεκάνησα θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί άνεμοι με εντάσεις 4-5 μποφόρ. Ασθενείς άνεμοι θα πνέουν στα ηπειρωτικά.

Στον νομό Αττικής και στην πόλη της Αθήνας αναμένονται λίγες νεφώσεις. Τη νύχτα και νωρίς το πρωί, τοπικά η ορατότητα θα είναι περιορισμένη. Οι άνεμοι θα πνέουν από διάφορες διευθύνσεις με εντάσεις 2-3 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 8 έως 18-19 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται παροδικές νεφώσεις. Τη νύχτα και νωρίς το πρωί η ορατότητα θα είναι περιορισμένη και ενδέχεται να σχηματιστεί ομίχλη. Οι άνεμοι θα πνέουν από διάφορες διευθύνσεις ασθενείς. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 6 έως 18 βαθμούς.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος, με λίγες τοπικές νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις πρωινές ώρες.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 05 έως 17 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος με αραιές νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα, οι οποίες τις πρωινές ώρες θα είναι πρόσκαιρα πιο πυκνές.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και από το μεσημέρι βορειοδυτικοί έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 06 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος, με αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 και στα νότια πρόσκαιρα δυτικοί βορειοδυτικοί έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 05 έως 19 και τοπικά στα βόρεια έως 20 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με αραιές νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα.

Ανεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 09 έως 18 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος με αραιές νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και από το βράδυ έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 09 έως 19 βαθμούς Κελσίου, στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 06 έως 19 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος, με πρόσκαιρες νεφώσεις τις πρωινές ώρες.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3 μποφόρ και από το απόγευμα νοτιοανατολικοί με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 05 έως 17 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 04-03-2026

Σχεδόν αίθριος καιρός με αραιές νεφώσεις που βαθμιαία στα δυτικά και τα νότια θα πυκνώσουν. Ασθενείς τοπικές βροχές είναι πιθανό να σημειωθούν στα βορειοδυτικά τις μεσημεριανές και απογευματινές ώρες.

Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές και βραδινές ώρες κυρίως στα δυτικά.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ, στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση και θα φτάσει στα βόρεια τους 14 με 16 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα τους 17 με 18 και κατά τόπους στα νότια τους 19 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 05-03-2026

Λίγες νεφώσεις, οι οποίες βαθμιαία στα δυτικά και τα βόρεια θα πυκνώσουν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι στα ηπειρωτικά από τις μεσημβρινές ώρες. Μεμονωμένες καταιγίδες είναι πιθανό να εκδηλωθούν τις βραδινές ώρες στα βόρεια.

Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες στα δυτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ. Στις υπόλοιπες περιοχές θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 06-03-2026

Στα βόρεια νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες κυρίως στα ηπειρωτικά από τις προμεσημβρινές ώρες, με τοπικές βροχές ή όμβρους.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και τοπικά στο Αιγαίο 5 μποφόρ. Βαθμιαία στα βορειοανατολικά θα στραφούν σε ανατολικών διευθύνσεων και θα φτάσουν τα 6 με 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 07-03-2026

Στα ανατολικά κυρίως ηπειρωτικά, τις Σποράδες, τις Κυκλάδες και την Κρήτη, αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες στα θαλάσσια - παραθαλάσσια τμήματα.

Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες στα νότια, με τοπικές βροχές στα νοτιοανατολικά. Πρόσκαιρες χιονοπτώσεις είναι πιθανό να σημειωθούν στα κεντρικά και βόρεια ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από ανατολικές διευθύνσεις 4 με 5, στα νότια 6 μποφόρ και στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6, στο Αιγαίο 7 και πιθανόν 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση.