Δολοφονία τοπογράφου: «Δεν θα σκότωνα έναν άνθρωπο που δεν γνώριζα, δεν είχα κίνητρο»

Ο 45χρονος χαρακτήρισε «στημένη» την υπόθεση σε βάρος του κάνοντας λόγο για σειρά «διαβολικών συμπτώσεων»

Αρνήθηκε με κατηγορηματικό τρόπο την εμπλοκή του στην υπόθεση της δολοφονίας του τοπογράφου Παναγιώτη Στάθη στο Ψυχικό, στις 2 Ιουλίου του 2024 ο ιδιοκτήτης τεχνικής εταιρείας στον οποίο αποδίδεται ο ρόλος του εκτελεστή του στυγερού εγκλήματος.

«Θα προτιμούσα να πεθάνω παρά να ξαναμπώ φυλακή» είπε στην απολογία του ο κατηγορούμενος ο οποίος στο παρελθόν είχε εκτίσει 12,5 χρόνια άδικα, όπως είπε, για απλή συνεργεία σε ανθρωποκτονία.

Ο 45χρονος χαρακτήρισε «στημένη» την υπόθεση σε βάρος του κάνοντας λόγο για σειρά «διαβολικών συμπτώσεων».

«Θέλω να εκφράσω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στην οικογένεια, δεν έχω καμία σχέση… Δεν θα το έκανα ποτέ αυτό, δεν θα σκότωνα ποτέ… Το πολύ πολύ να έπαιζα μπουνιές με κάποιον αν ενοχλούσε την οικογένεια μου. Δεν είναι στη φύση μου, εκτός του ότι είμαι βαθιά θρησκευόμενος, δεν θα σκότωνα έναν άνθρωπο που δεν γνώριζα, δεν είχα κίνητρο» είπε και απέρριψε τις αιτιάσεις περί πληρωμένου συμβολαίου θανάτου.

«Εγώ δεν μισθώνομαι δεν εξαγοράζομαι… » ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο κατηγορούμενος υποστήριξε πως δεν μπορεί να καταλάβει για ποιο λόγο βρέθηκε στο επίκεντρο της υπόθεσης ενώ εκτίμησε πως τελικός στόχος ήταν γνωστός μεσίτης της Μυκόνου με τον οποίο είχε επαφές.

Μάλιστα, ισχυρίστηκε πως όταν συνελήφθη η αστυνομία του άσκησε ψυχολογική βία και του πρότεινε συμφωνία ώστε να βάλει στο «κάδρο» τον μεσίτη της Μυκόνου με τον οποίο είχε συναντηθεί στο νησί όταν ταξίδεψε με τη σύντροφο του, δυο φορές, λίγους μήνες πριν το φονικό.

«Μου είπαν "δεν μας ενδιαφέρεις εσύ, αλλά ο μεσίτης, εσένα σε έχουμε…" Ήταν αντίθετο στην ηθική μου να δώσω έναν αθώο άνθρωπο για να γλιτώσω εγώ… Μου έλεγαν πως αυτή την ώρα είναι στο σκάφος τρώει αστακούς κι εσύ θα πας στον Κορυδαλλό με ισόβια και εγώ είπα πως δεν εξαγοράζομαι… Μου είπαν θα σου δώσουμε διαβατήριο για να φύγεις στο εξωτερικό» είπε αναφερόμενος στις ώρες που μεσολάβησαν μεταξύ της σύλληψης και της προφυλάκισής του.

Ο κατηγορούμενος μίλησε για τη ζωή του, για τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες και για την απόφαση του να μην έχει σχέσεις με ανθρώπους της φυλακής, «να φύγω από αυτή τη βρομιά», μετά την αποφυλάκιση του.

«Δεν είχα ποτέ επαφή με ποινικούς απ όταν βγήκα από τη φυλακή… Έχω τεράστιες διάφορες με τον κόσμο των φυλακών, είμαι άλλης κουλτούρας. Δεν ανήκω σε αυτούς… Δεν έχω καμία σχέση με τον κόσμο της παρανομίας» είπε τονίζοντας πως δεν εμπλεκόταν στην απαγωγή Παναγοπουλου, υπόθεση για την οποία αθωώθηκε. Ο κατηγορούμενος ισχυρίστηκε πως είχε τσακωθεί με τους Στεφανάκο και Σκαφτούρο και πως «ο Βλαστός με κυνηγάει να με σκοτώσει, έχει μένος μαζί μου… ».

«Ζηλεύουν την εξέλιξη μου και το γεγονός ότι δεν έχω συμπορευτεί μαζί τους» ανέφερε ο 45χρονος ο οποίος πολλές φορές, κατά τη διάρκεια της απολογίας του, επικαλέστηκε γνωριμίες και επαφές με σημαντικά πρόσωπα τα οποία, ωστόσο, αρνήθηκε να κατονομάσει για να μην εμπλακούν, όπως είπε,τα ονόματα τους στην υπόθεση χωρίς λόγο.

Μάλιστα, ισχυρίστηκε πως είχε πληροφορίες από αστυνομικούς και ότι έχει συνεργαστεί με μυστικές υπηρεσίες και έχει εκπαιδευτεί από Ισραηλινούς στην επικίνδυνη οδήγηση, ενώ όταν κλήθηκε να δώσει περισσότερες πληροφορίες αρνήθηκε επικαλούμενος λόγους εθνικής ασφαλείας.

Ο κατηγορούμενος δήλωσε την αδυναμία του στα πολυτελή αυτοκίνητα λέγοντας πως ποτέ δεν θα έμπαινε σε PEUGEOT (σ.σ. εμπλέκεται στην υπόθεση) ενώ υποστήριξε πως λάμβανε μέτρα προστασίας όταν κυκλοφορούσε γιατί φοβόταν για τη ζωή του.

«Τι φοβόσασταν, μυστικές υπηρεσίες έχετε κάνει, Ισραήλ έχετε κάνει … λεφτά έχετε, τι φοβάστε; Δεν κατάλαβα πως κινδυνεύατε;» ήταν η ερώτηση της προέδρου με τον κατηγορούμενο να επιμένει πως έπαιρνε μέτρα και να εξηγήσει πως γι αυτό χρησιμοποιούσε πολλά μέσα για να μετακινείται και είχε στην κατοχή του περισσότερα κινητά «για λόγους ασφαλείας».

Όταν η πρόεδρος επεσήμανε πως η τότε σύντροφος του δίνει μια άλλη εικόνα για τη ρουτίνα που ακολουθούσε σε σχέση με αυτή που ο ίδιος ισχυρίζεται απάντησε ότι είναι φοβισμένη και αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα.

Ο 45χρονος επέμεινε πως δεν γνώριζε το θύμα ενώ ανέφερε πως ουδέποτε ο μεσίτης, με τον οποίο είχαν συνεργαστεί για να του βρει ακίνητο ώστε να δραστηριοποιηθεί επαγγελματικά στη Μύκονο, του μίλησε για εκείνον και τις διαφωνίες που είχαν.

«Ο μεσίτης είναι ένας από τους πιο δυνατούς παίκτες στη Μύκονο και ήθελαν να τον βγάλουν από τη μέση οι ανταγωνιστές» είπε.

Πρόεδρος: Το Στάθη τον ξέρατε;

Κατηγορούμενος: Όχι, ήταν τοπογράφος που να τον ξέρω … Το Πάσχα και την 25η Μαρτίου πήγαμε Μύκονο… Οι αστυνομικοί όταν με συνέλαβαν μου έλεγαν πως ο μεσίτης δεν είναι καλός άνθρωπος και προσπαθούσαν να με στρέφουν σε βάρος του…

Δεν ξέρω ποιοι ήταν οι ανταγωνιστές του. Μου είχε πει, όμως, πως τον είχαν χτυπήσει με σιδερόβεργα… Έχει κατονομάσει ένα μεγαλοεργολάβ … η Μύκονος είναι ένα μεγάλο χωριό

Πρόεδρος: Σας είχε κάνει παράπονα ότι είχε προβλήματα με τον Στάθη;

Κατηγορούμενος: Ποτέ … το μόνο που μου έλεγε ήταν ότι φοβόταν έναν μεγαλοεργολαβο Αλβανό που δραστηριοποιείται στη Μύκονο.

Ο κατηγορούμενος ανέφερε πως δεν μπορεί να καταλάβει «γιατί θέλουν να χτυπήσουν το μεσίτη» και ισχυρίστηκε πως οι αρχές έφτασαν σε αυτόν με αφορμή «μια πληροφορία που δόθηκε τηλεφωνικά την επόμενη της δολοφονίας».

Πρόεδρος: Δηλαδή μας λέτε ότι όλα είναι συμπτώσεις…

Κατηγορούμενος: Δεν είναι συμπτώσεις. Μου τη στήσανε. Αμέσως μετά την ανθρωποκτονία τηλεφώνησε συγκεκριμένο πρόσωπο σε υψηλόβαθμο στέλεχος στη ΓΑΔΑ και είπε ότι τον δολοφόνο τον έβαλε ο μεσίτης από τη Μύκονο. Και τότε ήρθανε κατευθείαν σε μένα…

Ο 45χρονος εξέφρασε την πεποίθηση πως «την είχαν στημένη του Στάθη» προκαλώντας την αντίδραση της χήρας του θύματος και συμπλήρωσε πως ήταν εύκολο να παγιδευτεί καθώς «είμαι γνωστό πρόσωπο γιατί έχω κάνει πολλά χρόνια φυλακή».

Αναφερόμενος δε στην ημέρα της δολοφονίας ο κατηγορούμενος ισχυρίστηκε πως έφυγε νωρίς το πρωί από το σπίτι του με ταξί, πήγε για προπόνηση στο ΟΑΚΑ και στη συνέχεια πήρε τη μηχανή που είχε παρκάρει σε κοντινή απόσταση, στο γκαράζ της πολυκατοικίας όπου διέμενε η αδελφής του και κατευθύνθηκε, περίπου στις 10.30 πμ, προς το «Υγεία» όπου τον εξέτασε ο γιατρός που τον είχε εγχειρήσει πρόσφατα.

«Εγώ έκανα μια ώρα περπάτημα, ο γιατρός που είχε πει πως ισοδυναμεί με ένα zanax. Όταν τελείωσα πήρα τη μηχανή μου από το πάρκινγκ της πολυκατοικίας επί της οδού Πάτμου, όπου διέμενε η αδελφή του και έφυγα» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Πρόεδρος: Γιατί δεν το αναφέρατε νωρίτερα;

Κατηγορούμενος: Εγώ δεν ήξερα τι μου γίνονταν, έπαθα σοκ όταν με συνέλαβαν. Αν έψαχνα άλλοθι θα το είχα οργανώσει.

«Εδώ βρίσκομαι λόγω του παρελθόντος μου θα ήταν τρέλα να πάω να κάνω μια ανθρωποκτονία κάτω από 10 κάμερες και μετά να πάω στο πάρκινγκ της αδελφής μου…» είπε ο κατηγορούμενος με την εισαγγελέα να τον ρωτά «γιατί δεν ψάξατε κάμερες».

Κατηγορούμενος: Έψαξε ο δικηγόρος και του είπαν πως είναι διαλυμένο το ΟΑΚΑ και το ντροουν που χρησιμοποιούν είναι για λόγους ασφαλείας και δεν καταγράφει».

Εισαγγελέας: Έχετε ένα σημαντικό άλλοθι και δεν διαρρηγνύεται τα ιμάτια σας για να το βρείτε;

Κατηγορούμενος: Δεν είχα σωστή εκπροσώπηση δεν ήταν ο κατάλληλος δικηγόρος και γι αυτό τον άλλαξα αμέσως.

Εισαγγελέας: Δεν χρειάζονται ιδιαίτερες περγαμηνές για να εκπροσωπήσει κάποιος σε μια ανθρωποκτονία.

Ο κατηγορούμενος απαντώντας σε σχετικές ερωτήσεις αμφισβήτησε πως είναι ο εκτελεστής που επέβαινε σε μηχανή και έχει καταγράφει στα βίντεο να φορά κράνος.

Μάλιστα, για να ενισχύσει τον ισχυρισμό του ανέφερε πως επειδή λίγες ημέρες πριν το έγκλημα είχε εγχειριστεί στη μύτη δεν μπορούσε να φορέσει κράνος και για αυτό είχε αγοράσει «μισό κράνος» για να το χρησιμοποιεί χωρίς πρόβλημα.

«Από την αστυνομία έχουν γίνει επιλεκτικές φωτογραφίες και βίντεο γιατί δεν φέρνουν το βίντεο που φεύγω από το πάρκινγκ για το νοσοκομείο για να δούμε πού κατευθύνομαι;» είπε απευθυνόμενος στο δικαστήριο, ενώ συμπλήρωσε πως ο εκτελεστής είναι δεξιόχειρας σε αντίθεση με τον ίδιο που είναι αριστερόχειρας.

Μάλιστα, προσφέρθηκε να πυροβολήσει κρατώντας το όπλο στο δεξί χέρι για να διαπιστωθεί πως σε αυτή την περίπτωση «υπάρχει μεγάλη ανάκρουση».

«Πρέπει να πάω εξ επαφής στο στόχο» ανέφερε με την έδρα να σχολιάζει πως και ο δράστης πυροβόλησε σχεδόν εξ επαφής το άτυχο θύμα.

Σήμερα θα απολογηθεί ο δεύτερος κατηγορούμενος ο οποίος επίσης αρνείται ότι εμπλέκεται με την υπόθεση.

Ρεπορτάζ: Μαρία Ζαχαροπούλου