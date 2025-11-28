Κυριακή Γρίβα: Ελεύθερη με όρους η επόπτρια του ΑΤ Αγίων Αναργύρων – «Δεν αντιλήφθηκα να υπάρχει κάποιος κίνδυνος για την κοπέλα»

0

Τις προηγούμενες ημέρες απολογήθηκαν ακόμη τρεις αστυνομικοί

Ελεύθερη έφυγε από το ανακριτικό γραφείο, μετά την απολογία της, η αστυνομικός-επόπτρια του Α.Τ. Αγίων Αναργύρων, η οποία είχε υπηρεσία το βράδυ της δολοφονίας της Κυριακής Γρίβα. Στην κατηγορούμενη, για θανατηφόρα έκθεση από υπόχρεο πρόσωπο διά παραλείψεως, επιβλήθηκε ο περιοριστικός όρος της εμφάνισης δύο φορές τον μήνα σε αστυνομικό τμήμα.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι η αστυνομικός, στην απολογία της, υποστήριξε ότι όταν άκουσε την Κυριακή δεν αντιλήφθηκε πως υπήρχε κίνδυνος για τη ζωή της.

Όπως φέρεται να είπε, μεταξύ άλλων: «Δεν ήμουν παρούσα στο γραφείο, όταν η Κυριακή μπήκε στο τμήμα. Την είδα να φεύγει και άκουσα να λέει "θα πάρω περιπολικό". Εγώ επέστρεψα στο γραφείο μου για να πάρω τα πράγματά μου. Δεν αντιλήφθηκα να υπάρχει κάποιος κίνδυνος για την Κυριακή. Δεν γνωρίζω κάτι άλλο για την υπόθεση. Θεωρώ ότι η εις βάρος μου κατηγορία δεν στοιχειοθετείται λόγω έλλειψης δόλου».

Τις προηγούμενες ημέρες απολογήθηκαν και αφέθηκαν ελεύθεροι, με τον ίδιο περιοριστικό όρο της εμφάνισης, ακόμη τρεις αστυνομικοί που το μοιραίο βράδυ βρίσκονταν στο αστυνομικό τμήμα και είναι επίσης κατηγορούμενοι στην υπόθεση.

Πρόκειται για την αξιωματικό υπηρεσίας, τον φρουρό που βρισκόταν στο κουβούκλιο έξω από το τμήμα και τον τηλεφωνητή της Άμεσης Δράσης, ο οποίος το βράδυ της δολοφονίας είπε στην Κυριακή Γρίβα, όταν κάλεσε ζητώντας βοήθεια, πως το περιπολικό «δεν είναι ταξί».

Ρεπορτάζ: Μαρία Ζαχαροπούλου