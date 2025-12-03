Κλιμακώνονται οι αγροτικές κινητοποιήσεις σε όλη την Ελλάδα: Μπλόκα σε Δομοκό, Θήβα και Ορχομενό – Άνοιξε το τελωνείο Ευζώνων

0

Η εικόνα σε κόμβο Νησελίου και Μάλγαρα

Σε πλήρη ανάπτυξη βρίσκονται οι αγροτικές κινητοποιήσεις σε αρκετές περιοχές της χώρας, με τους παραγωγούς να κλιμακώνουν τις δράσεις τους και να συγκροτούν νέα μπλόκα σε καίρια οδικά σημεία.

Το πρώτο μπλόκο στην περιοχή της Φθιώτιδας στήθηκε ήδη στην Ομβριακή, όπου περίπου 80 τρακτέρ από τον Δομοκό παρατάχθηκαν στο οδικό δίκτυο.

Οι αγρότες αναμένουν ενισχύσεις από τα γύρω χωριά, εκτιμώντας ότι μέσα στις επόμενες ημέρες η δύναμη του μπλόκου θα αυξηθεί σημαντικά. Όπως δηλώνουν, στόχος τους είναι η μαζικοποίηση της κινητοποίησης και η σταδιακή μετάβαση προς την Ε65, με σκοπό το ολιγόωρο κλείσιμο του αυτοκινητοδρόμου στο ύψος του κόμβου Ξυνιάδας, εφόσον οι εξελίξεις το επιτρέψουν.

Παράλληλα, αναβρασμός επικρατεί και στις τάξεις των αγροτών της Λαμίας, όπου ολοκληρώθηκε κύκλος συσκέψεων με συναδέλφους από την ευρύτερη περιοχή. Η απόφαση που ελήφθη είναι η μεταφορά τρακτέρ στον κόμβο του Μπράλου και το κλείσιμο του κομβικού σημείου του εθνικού δικτύου.

Η κινητοποίηση προγραμματίζεται για το ερχόμενο Σάββατο, ενώ ήδη πραγματοποιούνται προσυγκεντρώσεις στα χωριά της κεντρικής Φθιώτιδας και άλλων περιοχών του νομού. Στόχος είναι η δημιουργία ενός ισχυρού και πολυπληθούς μπλόκου, ως ενιαίο μήνυμα πίεσης.

Στο ίδιο μήκος κύματος κινούνται και οι αγρότες της Αταλάντης, οι οποίοι σε πρώτη φάση σχεδιάζουν συγκέντρωση στον κόμβο της Αταλάντης. Ωστόσο, όπως επισημαίνουν, δεν αποκλείουν το ενδεχόμενο να ενισχύσουν το μπλόκο του Μπράλου, εφόσον κριθεί αναγκαίο, συμβάλλοντας έτσι στη δημιουργία ενός ενιαίου μετώπου αγροτών σε επίπεδο Φθιώτιδας.

Την ίδια ώρα, οι κινητοποιήσεις επεκτείνονται και στη Βοιωτία. Στη Θήβα, οι αγρότες συγκεντρώνουν τρακτέρ σε σημεία γύρω από την πόλη, περιμένοντας μεγαλύτερη συμμετοχή τις επόμενες ημέρες. Στις συζητήσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη, αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο να κινηθούν προς την εθνική οδό, εφόσον οι δυνάμεις τους ενισχυθούν επαρκώς.

Αντιστοίχως, στον Ορχομενό, αγροτικά μηχανήματα συγκεντρώνονται ήδη από διάφορες περιοχές της Βοιωτίας με σαφή προσανατολισμό την εθνική οδό στη διασταύρωση Κάστρου. Εκεί, σύμφωνα με πληροφορίες, σχεδιάζουν την δημιουργία ενός ακόμη ισχυρού μπλόκου που θα ενισχύσει τη συνολική πίεση των αγροτών προς την Πολιτεία.

Άνοιξε το τελωνείο Ευζώνων

Λίγα λεπτά μετά τις 13:45 άνοιξε το τελωνείο Ευζώνων στα σύνορα της Ελλάδας με τη Βόρεια Μακεδονία, το οποίο και έκλεισαν περίπου στις 12 το μεσημέρι, αγρότες του δήμου Παιονίας και της ευρύτερης περιοχής. Ο αποκλεισμός αφορούσε τόσο την είσοδο όσο και την έξοδο του τελωνείου, ενώ επιτρεπόταν η διέλευση φορτηγών που μεταφέρουν ελληνικά προϊόντα, καθώς και οχημάτων για έκτακτες περιπτώσεις.

Έληξε και ο συμβολικός αποκλεισμός μιας ώρας που είχαν ξεκινήσει από τις 12.45 το μεσημέρι αγρότες του δήμου Χαλκηδόνας, που έχουν στήσει μπλόκο, από την 1η Δεκεμβρίου, στην είσοδο της περιοχής επί της παλαιάς εθνικής οδού Θεσσαλονίκης - Έδεσσας.

Στο μεταξύ, οι αγρότες της Αλεξάνδρειας Ημαθίας, λίγο πριν από τις 10:30 το πρωί έφτασαν στον κόμβο Νησελίου, επί της Εγνατίας Οδού και προχώρησαν άμεσα στον αποκλεισμό του ρεύματος προς Βέροια, ανεβάζοντας στο οδόστρωμα τα τρακτέρ τους. Όπως ανέφερε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ μέλος της συντονιστικής επιτροπής αγώνα, «η κινητοποίηση αφορά σε επ’ αόριστο αποκλεισμό».

Στα διόδια Μαλγάρων, επί της εθνικής οδού Θεσσαλονίκης-Αθήνας, αποκλεισμένο παραμένει από την 1η Δεκεμβρίου το ρεύμα προς Αθήνα και σύμφωνα με μέλος της συντονιστικής επιτροπής αγώνα του αγροτικού μπλόκου «δεν πρόκειται να ανοίξει μέχρι τη λήξη των κινητοποιήσεων». Το ρεύμα προς Θεσσαλονίκη κλείνει συμβολικά ανάλογα με την απόφαση που λαμβάνει η συνέλευση των αγροτών.

Στο μπλόκο των αγροτών στα Μάλγαρα επαγγελματίες λαϊκών αγορών και ιδιοκτήτες ταξί

Στο μπλόκο των αγροτών στα διόδια των Μαλγάρων, σε ένδειξη αλληλεγγύης στις κινητοποιήσεις τους, βρέθηκαν το μεσημέρι επαγγελματίες λαϊκών αγορών και ιδιοκτήτες ταξί.

Οι επαγγελματίες των λαϊκών αγορών έκαναν το πρωί πορεία από την περιοχή της Τούμπας προς το ΥΜΑΘ με τα επαγγελματικά τους αυτοκίνητα και στη συνέχεια ενώθηκαν με ιδιότητες ταξί στον σταθμό ΚΤΕΛ Μακεδονία και κατευθύνθηκαν μαζί προς τα Μάλγαρα.

Οι ιδιοκτήτες ταξί απέχουν από το καθήκοντά τους για δεύτερη μέρα στο πλαίσιο της πανελλαδικής απεργίας τους για επανεξέταση της ρύθμισης για υποχρεωτική μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση από την αρχή του χρόνου, για κάθε μεταβίβαση οχήματος και για κάθε νέο ταξινομούμενο όχημα. Οι επαγγελματίες των λαϊκών αγορών επίσης απεργούν, σήμερα, στο πλαίσιο της εικοσιτετράωρης απεργίας που κήρυξε η Γενική Συνομοσπονδία Παραγωγών – Επαγγελματιών Πωλητών Βιομηχανικών Ειδών Ελλάδας, ενάντια στην τεκμαρτή φορολόγησή τους και στο ηλεκτρονικό δελτίο αποστολής.

Στην Ήπειρο

Κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους και οι αγρότες στην Ήπειρο με νέα μπλόκα στους δρόμους.

Ειδικότερα, στις 12:00 αγρότες από την Πρέβεζα έκλεισαν την Εθνική Οδό Πρέβεζας-Άρτας στον Λούρο, ενώ δηλώνουν αποφασισμένοι να παραμείνουν όσο χρειαστεί προκειμένου να ικανοποιηθούν τα αιτήματά τους.

Αγρότες της Άρτας αναμένεται να βγουν στον κόμβο Κομποτίου πριν την Ιόνια Οδό στις 20:30, ενώ αγρότες, κτηνοτρόφοι και μελισσουργοί των Ιωαννίνων θα κλείσουν και πάλι τον κόμβο στο Καλπάκι στις 19:00.