Οι αγρότες πέρασαν τον αστυνομικό φραγμό και ετοιμάζονται για νέο μπλόκο στο τελωνείο Προμαχώνα

0

Ένταση και στο μπλόκο της Κορίνθου

Νέο μπλόκο στο τελωνείο του Προμαχώνα ετοιμάζονται να στήσουν οι αγρότες από τις Σέρρες, καθώς τα τρακτέρ, λίγο πριν τις 12 το μεσημέρι της Τετάρτης, κατάφεραν να προσπεράσουν τον φραγμό που είχε στήσει η αστυνομία.

Αν και από την ΕΛ.ΑΣ. είχαν τοποθετηθεί τρεις κλούβες κάθετα στο οδόστρωμα στο ύψος του κόμβου Λευκώνα, οι αγρότες κατάφεραν να περάσουν με τα τρακτέρ τους από τα χωράφια και να βρεθούν στον δρόμο πίσω από τον αστυνομικό φραγμό.

Οπως αναφέρει συγκεκριμένα, το rthess.gr, αγρότες των Σερρών αιφνιδίασαν τις αστυνομικές δυνάμεις που είχαν στήσει φραγμό στον Λευκώνα και κατάφεραν να βγουν στην εθνική οδό από παράδρομο με τα τρακτέρ.

Στόχος είναι να φτάσουν στο τελωνείο του Προμαχώνα και να το αποκλείσουν. Τα τρακτέρ έχουν περάσει μπροστά από το αστυνομικό μπλόκο και συνεχίζουν την πορεία τους.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι ισχυρή αστυνομική δύναμη υπάρχει και στον κόμβο Σιδηροκάστρου.

Ένταση στο Κιάτο

Ένταση επικράτησε το πρωί της Τετάρτης, στον κόμβο του Κιάτου εκεί που αγρότες επιχείρησαν να κατέβουν πεζή στην Εθνική Οδό Αθηνών-Πατρών. Αγρότες ήρθαν στα χέρια με δυνάμεις των ΜΑΤ, όμως με την παρέμβαση των ψυχραιμότερων η ένταση έληξε.