Μητσοτάκης: Είμαστε πάντα ανοιχτοί για συντεταγμένο διάλογο – Οι αγρότες θα δουν πάνω από μισό δισ. να καταβάλλεται σε αυτούς σε σχέση με το 2024

0

«Διαχωρίζω απόλυτα εκείνους που δεν έχουν πληρωθεί λόγω διασταυρωτικών ελέγχων από εκείνους που δεν δικαιούνται την επιδότηση»

«Έχουμε σήμερα μία εξαιρετικά ενδιαφέρουσα συνεδρίαση, στην οποία θα αναδείξουμε τον προγραμματισμό μας αλλά και τη μεθοδολογία μας γύρω από θέματα που αφορούν τον περιφερειακό και τον τοπικό σχεδιασμό. Μια πολύ σημαντική δουλειά, η οποία έχει γίνει με τη συνεργασία όλων σας και η οποία νομίζω ότι καταδεικνύει ότι η προσπάθειά μας να αντιμετωπίσουμε τις περιφερειακές ανισότητες αρχίζει και έχει απτά αποτελέσματα και οι πολίτες θα μπορούν να βλέπουν πια συγκεκριμένο προγραμματισμό, αλλά και συγκεκριμένα έργα, τα οποία υλοποιούνται με σαφή τοποθεσία και με εξασφαλισμένη χρηματοδότηση», ανέφερε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην εισαγωγική τοποθέτησή του στη συνεδρίαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Οικονομικής Πολιτικής (ΚΥΣΟΙΠ).

Πριν ασχοληθεί με τα θέματα της σημερινής ημερήσιας διάταξης θέλησε να αναφερθεί στα ζητήματα που αφορούν τον αγροτικό τομέα, «καθώς δεν μπορεί κανείς να συζητήσει για περιφερειακή ανάπτυξη στη χώρα μας χωρίς να μιλήσει για έναν ισχυρό, βιώσιμο και ανταγωνιστικό αγροτικό, πρωτογενή τομέα.

Και βέβαια, το τελευταίο διάστημα οι συζητήσεις γύρω από τα αγροτικά συνδέονται αναπόφευκτα με τις αγροτικές κινητοποιήσεις, αλλά βέβαια και με τη μεγάλη μεταρρύθμιση την οποία επιχειρούμε να κάνουμε στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Νομίζω ότι όλοι αντιλαμβάνονται ότι περνάμε από μία δύσκολη μεταβατική περίοδο, αλλά όταν αυτή η σημαντικότατη μεταρρύθμιση της μετάπτωσης, ουσιαστικά, του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ ολοκληρωθεί, θα έχει δημιουργηθεί πια μια τελείως νέα πραγματικότητα, με ένα νέο, αξιόπιστο, γρήγορο αλλά σίγουρα πολύ πιο δίκαιο σύστημα επιδοτήσεων, το οποίο θα στηρίζει έμπρακτα τους πραγματικούς παραγωγούς.

Στο μεταξύ, όπως επανειλημμένως έχουν αναφέρει και ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και ο κ. αντιπρόεδρος -τον οποίο ευχαριστώ, για ακόμα μια φορά, για την υποστήριξή του σε αυτό το εξαιρετικά δύσκολο έργο-, έχουμε πάρει πια το πράσινο φως από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την πληρωμή των αγροτικών επιδοτήσεων με το νέο σύστημα και προχωρούμε με όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ταχύτητα.

Το τελευταίο διάστημα έχουν πληρωθεί η προκαταβολή της βασικής ενίσχυσης, διάφορα προγράμματα του λεγόμενου Β' Πυλώνα της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής για τον εκσυγχρονισμό των γεωργικών εκμεταλλεύσεων. Ενώ, να το ξαναπούμε, ως τα τέλη Δεκεμβρίου η φιλοδοξία μας είναι να καταβληθούν ενισχύσεις ύψους 1,2 δισ. ευρώ.

Είναι κάποια μέτρα τα οποία έχουν ιδιαίτερα μεγάλη σημασία, τα έχουμε προτεραιοποιήσει: είναι η καταβολή του Μέτρου 23, το οποίο αφορά τη μείωση της παραγωγής -αυτή είναι και η πρώτη προτεραιότητα τώρα για τις πληρωμές των επόμενων ημερών-, πληρωμές για παλαιότερες οφειλές της βιολογικής κτηνοτροφίας, συμπληρωματική ενίσχυση σε κτηνοτρόφους σε πέντε Περιφερειακές Ενότητες, η καταβολή της έκτακτης ενίσχυσης στους κτηνοτρόφους οι οποίοι απώλεσαν ζωικό κεφάλαιο λόγω της ευλογιάς, η πληρωμή της εξισωτικής αποζημίωσης για τις ορεινές και τις μειονεκτικές περιοχές.

Και νομίζω ότι δεν πρέπει να χάνουμε τη μεγάλη εικόνα. Διότι, από τη μία, κατανοώ απόλυτα τη δυσαρέσκεια από αγρότες οι οποίοι είδαν κάποιες καθυστερήσεις στις πληρωμές. Από την άλλη, θα πρέπει διαρκώς να θυμίζουμε ότι σε σχέση με το 2024 οι αγρότες συνολικά θα δουν πάνω από μισό δισεκατομμύριο παραπάνω να καταβάλλεται σε αυτούς.

Από τα 3,1 δισεκατομμύρια το 2024, οι συνολικές πληρωμές θα φτάσουν τα 3,7 δισεκατομμύρια.

Και θα το ξαναπούμε πολλές φορές: οι συνεπείς, οι έντιμοι παραγωγοί, που είναι η πλειοψηφία των αγροτών μας, θα είναι τελικά οι ευνοημένοι αυτής της προσπάθειας.

Δεν νομίζω ότι υπάρχει κανείς ο οποίος να θέλει να πληρωθούν και από πάνω όσοι έχουν εντοπιστεί με ψευδείς δηλώσεις ή ήδη διώκονται από τη Δικαιοσύνη.

Άρα, διαχωρίζω απόλυτα εκείνους τους αγρότες και κτηνοτρόφους οι οποίοι μπορεί να μην έχουν ακόμα πληρωθεί γιατί γίνονται διασταυρωτικοί έλεγχοι και αυτούς οι οποίοι δεν θα πληρωθούν πολύ απλά διότι ως αποτέλεσμα των ελέγχων δεν δικαιούνται την επιδότηση την οποία, ενδεχομένως, να έπαιρναν στο παρελθόν ή την οποία φαντάζονται ότι θα εξακολουθούν να παίρνουν».

Στο σημείο αυτό ο πρωθυπουργός τόνισε ότι «το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης έχει πάντα ανοιχτή την πόρτα του για τα προβλήματα του αγροτικού κόσμου. Εξάλλου, θέλω να θυμίσω ότι πολλές φορές αυτή η κυβέρνηση έχει σκύψει και έχει ικανοποιήσει αιτήματα των αγροτών.

Θυμάμαι σε κινητοποιήσεις στο παρελθόν, όταν τα βασικά αιτήματα τα οποία είχαν τεθεί ήταν η επιστροφή του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης -αίτημα το οποίο όχι απλά ικανοποιήθηκε αλλά αυξήσαμε και τα σχετικά όρια-, οι μειώσεις του ΦΠΑ, η μείωση του κόστους του ρεύματος για τους αγρότες, όπου με τον Αντιπρόεδρο θα συζητήσουμε και τρόπους περαιτέρω ενδεχομένως παράτασης της χαμηλής τιμής του ρεύματος. Αν αυτό είναι κάτι το οποίο είναι εφικτό, είναι κάτι το οποίο θα το διερευνήσουμε.

Σε κάθε περίπτωση, είμαστε πάντα ανοιχτοί για συντεταγμένο διάλογο. Αλλά νομίζω ότι και οι αγρότες μας αντιλαμβάνονται πως ακραίες ενέργειες, παρατεταμένα κλεισίματα εθνικών οδών, κλεισίματα τελωνείων, κλεισίματα αεροδρομίων, αυτές είναι ενέργειες που δεν βοηθούν την προσπάθειά τους. Προξενούν προβλήματα σε άλλες κοινωνικές ομάδες, πολύ περισσότερο όταν η κυβέρνηση έχει δεσμευτεί ότι ο Δεκέμβριος θα είναι ένας μήνας ουσιαστικής ενίσχυσης του εισοδήματός τους, με καταβολή σημαντικών ποσών».

Περνώντας στον κύριο κορμό της θεματολογίας της σημερινής συνεδρίασης, ο κ. Μητσοτάκης επανέλαβε ότι «η αντιμετώπιση των προβλημάτων του πρωτογενούς τομέα αλλά και η μετατροπή του πρωτογενούς τομέα σε μια πραγματικά αναπτυξιακή «μηχανή» για την πατρίδα μας -και αυτό απαιτεί συστηματική και επίμονη προσπάθεια- είναι προτεραιότητα της κυβέρνησης, στο πλαίσιο της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής.

Διορθώνουμε -μπορεί κανείς να πει με καθυστέρηση, θα το αναγνωρίσω- στρεβλώσεις του παρελθόντος. Είναι, όμως, βέβαιο ότι ο πρωτογενής μας τομέας δεν θα μπορούσε να προχωρήσει στο μέλλον χωρίς αυτή τη μεγάλη μεταρρύθμιση η οποία γίνεται σήμερα, από την οποία -τονίζω και πάλι- οι έντιμοι, οι συνεπείς παραγωγοί μας, οι αγρότες μας, οι κτηνοτρόφοι μας τελικά θα βγουν ωφελημένοι όταν περάσει αυτή η δύσκολη μεταβατική περίοδος. Εργαζόμαστε ώστε αυτή να διαρκέσει όσο το δυνατόν λιγότερο».