Συνελήφθη 27χρονος που παρέσυρε επίτηδες με το όχημα του έναν 22χρονο στο Κολωνό

Το θύμα νοσηλεύεται με σοβαρό τραύμα στο πόδι του

Συνελήφθη το βράδυ του Σαββάτου ένας 27χρονος από την Αλβανία που φέρεται να παρέσυρε επίτηδες με το όχημα του έναν 22χρονο στο Κολωνό.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 10 το βράδυ στη συμβολή των οδών Πύλου και Πλάτωνος, όπου λόγω προσωπικών διαφορών ο 27χρονος χτύπησε με το όχημα του τον 22χρονο.

Ο 22χρονος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο ΚΑΤ, όπου νοσηλεύεται με σοβαρό τραύμα στο πόδι του, επισημάνθηκε στο ΑΠΕ ΜΠΕ.

Λίγη ώρα αργότερα από το συμβάν, αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙΑΣ εντόπισαν τον 27χρονο στη Καλλιθέα και τον συνέλαβαν. Όπως έγινε γνωστό από την Αστυνομία, εις βάρος του σχηματίσθηκε δικογραφία για απόπειρα ανθρωποκτονίας.