Ταυτοποιήθηκε 22χρονος οδηγός μηχανής που έκανε επικίνδυνους ελιγμούς και κόντρες

Κινούνταν με μεγάλη ταχύτητα σε οδικούς άξονες της Αττικής

Ταυτοποιήθηκε, μετά από έρευνα των αστυνομικών της Ειδικής Ομάδας Ανάλυσης Πληροφοριών και Κοινωνικών Δικτύων της Ο.Ε.Π.Τ.Α., ένας 22χρονος οδηγός μηχανής μεγάλου κυβισμού, ο οποίος συμμετέχοντας σε αυτοσχέδιους αγώνες, ανέπτυσσε ταχύτητα και πραγματοποιούσε επικίνδυνους ελιγμούς κινούμενος σε οδικούς άξονες της Αττικής, με αποτέλεσμα την πρόκληση κινδύνου για τους λοιπούς οδηγούς.

Οι αστυνομικοί έφτασαν στα ίχνη του με από διερεύνηση σχετικών βίντεο που ανέβαζε σε πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης ο 22χρονος, ενώ σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για προτροπή σε τέλεση αδικήματος και επικίνδυνη οδήγηση.

Επιπλέον, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, στο πλαίσιο της προανακριτικής έρευνας διαπιστώθηκε ότι ο 22χρονος στερούνταν άδειας ικανότητας οδήγησης αντίστοιχης κατηγορίας. Παράλληλα, προέκυψε ότι είχε συλληφθεί στον Ιούλιο του 2025 στην περιοχή των Πατησίων, καθώς δεν είχε συμμορφωθεί σε σήμα στάσης αστυνομικών για έλεγχο, παραβιάζοντας ερυθρούς σηματοδότες και πραγματοποιώντας επικίνδυνους ελιγμούς.

Ακόμα, εντοπίστηκε και κατασχέθηκε η επίμαχη δίκυκλη μοτοσυκλέτα στην περιοχή της Νέας Ιωνίας.

Η δικογραφία υποβλήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.