Στις κάλπες οι δικηγόροι της Θεσσαλονίκης για την ανάδειξη της νέας διοίκησης του Συλλόγου τους

Ποιοι είναι οι υποψήφιοι στην διήμερη εκλογική διαδικασία

Στις κάλπες προσέρχονται σήμερα και αύριο (30/11 και 1/12) οι δικηγόροι της Θεσσαλονίκης για την ανάδειξη της νέας διοίκησης του Συλλόγου τους.

Την ψήφο των 6.747 ενεργών μελών του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης (ΔΣΘ) διεκδικούν δέκα υποψήφιοι πρόεδροι, εκ των οποίων εννέα κατέρχονται με συνδυασμό υποψήφιων συμβούλων. Οι υποψήφιοι σύμβουλοι ανέρχονται σε 216.

Οι κάλπες έχουν στηθεί στο ισόγειο του Δικαστικού Μεγάρου της πόλης και η διαδικασία διεξάγεται από τις 7 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα (και τις δύο μέρες). Οι δικηγόροι ψηφίζουν ξεχωριστά για τον πρόεδρο και ξεχωριστά για τους συμβούλους.

Στο ΔΣΘ προβλέπεται να υπάρξει επαναληπτικός γύρος εκλογών, μία βδομάδα αργότερα (6 και 7/12), μεταξύ των δύο πρώτων σε ψήφους υποψήφιων προέδρων. Η θητεία του νέου 25μελούς διοικητικού συμβουλίου θα διαρκέσει τέσσερα χρόνια, θα ξεκινήσει στις αρχές του νέου έτους (1/1/26) και θα λήξει στο τέλος του 2029.

Αναλυτικά, οι υποψήφιοι πρόεδροι για τον ΔΣΘ είναι οι εξής (με αλφαβητική σειρά):

- Παναγιώτης Γιαννόπουλος («Ανοιχτοί Ορίζοντες»)

- Ηλίας Γκίνδης («Η δικηγορία στην πράξη»)

- Χαράλαμπος Κουρουνδής («Εναλλακτική Πρωτοβουλία Δικηγόρων»)

- Μιχάλης Κωνσταντινίδης («Αγωνιστική Συσπείρωση Δικηγόρων»)

- Ζωή Μιζέλη (χωρίς συνδυασμό)

- Μαρία (Μαρούσα) Πρωτοπαπαδάκη («Μαζί για τη Δικηγορία»)

- Πέτρος Σαμαράς («Σύγχρονο Ρεύμα Δικηγόρων»)

- Βασίλης Σιαπέρας («ACTUS»)

- Γιάννης Στεφάνου («Πρώτα οι Δικηγόροι»)

- Δημήτρης Φινοκαλιώτης («Δικηγορική Πρωτοπορία»)