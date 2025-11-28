Παρέμβαση του Άρειου Πάγου για αποκατάσταση του κλίματος εμπιστοσύνης στη δικαιοσύνη

0

Για την κόντρα που έχει ξεσπάσει ανάμεσα σε δικηγόρους και δικαστές

Με παρέμβαση του ο Άρειος Πάγος στέλνει μήνυμα, προς πάσα κατεύθυνση, ώστε να πέσουν οι τόνοι στην κόντρα που έχει ξεσπάσει, την τελευταία περίοδο, μεταξύ δικηγόρων και δικαστών.

Με ανακοίνωση , που φέρει την υπογραφή του αντιπροέδρου του Αρείου Πάγου και εκπροσώπου τύπου αρεοπαγίτη ,Παναγιώτη Λυμπερόπουλο, επισημαίνεται σε «όλους τους εμπλεκόμενους σε αυτό το κλίμα, ότι η προστασία των θεσμών και των μετεχόντων στην απονομή της δικαιοσύνης δεν είναι επαρκές άλλοθι για συμπεριφορές που κινούνται στο φάσμα της παραβίασης των κανόνων της δεοντολογίας».

Ολόκληρη η ανακοίνωση έχει ως εξής:

Το τελευταίο χρονικό διάστημα, που συμπίπτει με τις εκλογές στους Δικηγορικούς Συλλόγους της Χώρας, αλλά και την επικείμενη Γενική Συνέλευση της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων, παρουσιάζεται το φαινόμενο, των εκατέρωθεν δηλώσεων και δημοσίων τοποθετήσεων που προκαλούν (τεχνητή) ένταση στις σχέσεις δικαστικών και εισαγγελικών λειτουργών και δικηγόρων, με αφορμή την έκδοση μη αρεστών ενδεχομένως δικαστικών αποφάσεων, βουλευμάτων, ή και γενικά τη διατύπωση κρίσεων από τα δικαστικά όργανα στα πλαίσια της δικαιοδοτικής τους λειτουργίας.

Τόσο οι δικαστικοί λειτουργοί όσο και οι συνήγοροι-συλλειτουργοί της δικαιοσύνης, θα πρέπει πρωτίστως να διασφαλίζουν την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης, που είναι το διακύβευμα μιας ευνομούμενης κοινωνίας και θα πρέπει να προφυλάσσεται ως κόρη οφθαλμού από όλους.

Επισημαίνουμε σε όλους τους εμπλεκόμενους σε αυτό το κλίμα, ότι η προστασία των θεσμών και των μετεχόντων στην απονομή της δικαιοσύνης δεν είναι επαρκές άλλοθι για συμπεριφορές που κινούνται στο φάσμα της παραβίασης των κανόνων της δεοντολογίας. Άλλωστε, η υπηρεσία που παρέχουν με τέτοιου είδους εξωθεσμικές «δράσεις» καθόλου χρήσιμη και οπωσδήποτε βλαπτική είναι για τους συναδέλφους τους δικαστές και δικηγόρους, τους οποίους θεωρητικά επιθυμούν να προστατεύσουν.

Υπενθυμίζουμε ότι οι διαδικασίες ελέγχου των παραβατικών συμπεριφορών είναι ανελαστικά θεσπισμένες με συγκεκριμένες διατάξεις του Συντάγματος, του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και του Κώδικα Δικηγόρων, και λειτουργούν. Συνεπώς, δεν είναι ανεκτές για το Κράτος Δικαίου αντίθετες συμπεριφορές ούτε πράξεις, που επιχειρούν να δημιουργήσουν τετελεσμένα.

Αναμένουμε την άμεση ανταπόκριση των εμπλεκόμενων φορέων και των εκπροσώπων τους για την αποκατάσταση του κλίματος εμπιστοσύνης στο χώρο της απονομής του δικαίου. Τυχόν εξακολούθηση των ίδιων συμπεριφορών θα αξιολογηθεί ως προσβολή της Δικαιοσύνης και των Πολιτών.