Ελεύθεροι ο δικηγόρος και 42χρονος που συνελήφθησαν ως εμπλεκόμενοι σε κύκλωμα διακίνησης πλαστών πινάκων

0

Τι ισχυρίστηκαν στις απολογίες τους

Ελεύθεροι έφυγαν από το γραφείο του ανακριτή ο 57χρονος δικηγόρος και ο 42χρονος συγκατηγορούμενος του, που συνελήφθησαν ως εμπλεκόμενοι σε κύκλωμα διακίνησης πλαστών πινάκων.

Οι δυο κατηγορούμενοι, οι οποίοι στις απολογίες τους φέρονται να αρνήθηκαν όσα τους αποδίδονται , αφέθηκαν ελεύθεροι χωρίς κανένα περιοριστικό όρο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κατηγορούμενος δικηγόρος υποστήριξε ότι ο συγκατηγορούμενος του του έδωσε τους πίνακες για να τους φυλάξει. Ως προς τα όπλα που βρέθηκαν στην κατοχή του, φέρεται να ισχυρίστηκε πως πρόκειται για οικογενειακά κειμήλια..

Ρεπορτάζ: Μαρία Ζαχαροπούλου