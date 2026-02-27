Πειθαρχική έρευνα για τον δικηγόρο που οπλοφορούσε σε δικαστική αίθουσα

0

Μέσα σε δικαστική αίθουσα στην Ευελπίδων

Αυτεπάγγελτη πειθαρχική προκαταρκτική έρευνα διατάχθηκε σε βάρος του δικηγόρου που συνελήφθη καθώς οπλοφορούσε μέσα σε δικαστική αίθουσα στην Ευελπίδων.

Το περιστατικό, το οποίο έκανε γνωστό με ανακοίνωση της η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων, προκάλεσε την παρέμβαση του πρόεδρου των Πειθαρχικών Τμημάτων του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, Σωτήρη Φέλιου.

Η υπόθεση ανατέθηκε σε Πειθαρχικό Σύμβουλο με στόχο τη διερεύνηση της συμπεριφοράς του δικηγόρου, που αναμένεται να κληθεί σε εξηγήσεις.