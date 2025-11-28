Απίστευτη εικόνα στο Μοσχάτο: Μεταφέρουν κόσμο σε καρότσες στον σταθμό του τρένου

0

Λόγω της πλημμύρας από την κακοκαιρία

Πλημμυρικά φαινόμενα στο Μοσχάτο προκάλεσε η σφοδρή κακοκαιρία Adel που χτυπάει τον νομό Αττικής από τα ξημερώματα της Παρασκευής.

Ειδικότερα, έξω από τον σταθμό του ΗΣΑΠ, στην οδό Θεσσαλονίκης, ο όγκος του νερού είναι τόσο μεγάλος, που η διέλευση τόσο των οχημάτων όσο και των πεζών γίνεται με μεγάλη δυσκολία.

Μάλιστα, καρότσα του Δήμου βοηθάει τους πεζούς να περάσουν τον δρόμο. Πολλοί βάζουν και σακούλες στα πόδια τους, προκειμένου να καταφέρουν να περάσουν απέναντι.